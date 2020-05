Chi è Veronica Yoko Plebani, campionessa paralimpica di canoa e snowboard. Nel 2011 una brutta malattia l’ha colpita, ma lei ha saputo trasformarla in opportunità.

Occhi azzurri, capelli castani e un sorriso smagliante: Veronica Yoko Plebani è un’atleta paralimpica specializzata in canoa e snowboard. Nel 2011 Veronica ha contratto una forma acuta di meningite batterica che le ha causato profonde cicatrici su tutto il corpo. Da quel giorno la ragazza è diventata portavoce di un importante messaggio sull’amore verso il proprio corpo, ma la ri-partenza dopo la malattia non è stata semplice: a sostenerla ci sono sempre stati i suoi amici e la sua famiglia.

Veronica Yoko Plebani: vita privata

Veronica Yoko Plebani è nata a Gavardo, in provincia di Brescia, il 1° marzo del 1996. Fin da piccola ha sempre avuto uno spirito competitivo e sportivo che l’hanno portata ad amare qualsiasi tipo di sport, dalla danza alla ginnastica artistica passando per l’atletica e lo snowboard. La sua vita è andata avanti come quella di qualsiasi altra bambina fino al 27 aprile 2011. Quel giorno Veronica Plebani ha scoperto di soffrire di meningite batterica fulminante, a causa della quale ha perso le falangi di mani e piedi. Non sappiamo se Veronica Yoko Plebani sia fidanzata. Su Instagram al momento non ci sono foto che ci possano far pensare che nella sua vita ci sia una persona speciale. La Plebani, come la maggior parte delle ragazze della sua età, condivide su social tutte le sue giornate, sopratutto quando non si allena.

Veronica Yoko Plebani: la malattia

Veronica ha saputo trasformare la malattia in una vera e propria opportunità, da cui ne è uscita più forte che mai: dopo sette mesi di cure è uscita dall’ospedale e ha deciso di prendere parte alla Maratona di New York, gareggiando al fianco del Monza Marathon Team. La Plevani, inoltre, si è specializzata anche come canoista e nella disciplina dello snowboard ottenendo importanti vittorie e partecipando alle paralimpiadi di Rio nel 2016.

