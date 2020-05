Calcio in lutto, morto l’ex giocatore e allenatore Daniele Polselli. Ha perso la vita questa mattina lo sportivo. Aveva solo 45 anni. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo.





Nel più grande cordoglio, l’ex giocatore e ora allenatore Daniele Polselli, lascia, a causa della propria scomparsa, l’intera comunità della sua città. Un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina è stato fatale per lui.

Addio a Daniele Polselli, il calcio in lutto per la morte dell’ex giocatore e allenatore

Aveva solo 45 anni Daniele Polselli, detto “Il Polso” e questa mattina ha perso la vita. La causa della sua morte è stato un tragico incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Nel cordoglio più grande l’intera comunità della sua città, Serra Sant’Abbondio, in provincia di Pesaro e Urbino, e tutto il mondo del calcio.

Il violento schianto è avvenuto in via Colombara, sulla quale Daniele stava procedendo alla guida della sua auto. Il veicolo intorno alle 5 di questa mattina è uscito di strada, dopo che il suo conducente ha perso il controllo per cause che sono per il momento da chiarire e sulle quali indagano in queste ore gli inquirenti. I carabinieri di Pergola stanno passando al vaglio tutte le ipotesi che hanno potuto determinare il fatale impatto. A causa dello schianto, Polselli è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Pronto è stato l’intervento sul posto dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco di Cagli, ma purtroppo per salvare la vita dell’allenatore ed ex giocatore non c’è stato più nulla da fare.

Daniele aveva giocato nella squadra della sua città, Serra Sant’Abbondio, ma anche nella Falco Acqualagna e nel Piobbico. La sua carriera aveva poi intrapreso la strada dell’allenamento e Polselli aveva guidato le squadre di Frontonese e del Fotitudo Fabriano.