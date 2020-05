Voli low cost internazionali: le offerte per agosto 2020. Tornare a viaggiare, quando e a che prezzo.

In Italia e in Europa si cominciano a riaprire le frontiere con l’estero a giugno. Sarà dunque l’occasione per tornare a viaggiare tra i vari Paesi, europei e non solo. Le riaperture saranno graduali. L’Italia aprirà sue frontiere ai Paesi dell’Unione europea (incluso il Regno Unito) e dell’area Schengen dal 3 giugno e ai Paesi extra europei e non Schengen dal 15 giugno. Mentre gli altri Paesi europei non riapriranno subito nei nostri confronti, almeno non Grecia né Svizzera e Austria, sì invece, pur con limitazioni, la Croazia.

Sarà una riapertura molto graduale, come è comprensibile. Decisiva sarà la situazione epidemiologica dei vari Paesi e se l’Italia nelle ultime settimane ha visto migliorare molto la sua situazione, la Lombardia continua ad avere ancora un numero elevato di contagi, che incidono sui numeri nazionali. Nonostante ciò, il 3 giugno tutti i confini regionali verranno riaperti, anche quelli della Lombardia. Ci si potrà dunque spostare liberamente tra le varie regioni italiane.

La nuova libertà di movimento consentirà finalmente di poter tornare a viaggiare, non solo all’interno dell’Italia, anche se molti italiani probabilmente non si allontaneranno troppo da casa, ma anche all’estero, almeno nei Paesi in cui siamo accettati. Con la riapertura delle frontiere, infatti, gli italiani potranno nuovamente viaggiare all’estero. Molti Paesi europei, tuttavia, riapriranno le loro frontiere solo dalla metà di giugno, come Germania e Francia. Mentre Spagna e Regno Unito metteranno in quarantena i viaggiatori dall’estero fino alla fine di giugno.

Nel frattempo, le compagnie aeree stanno tornando a volare. In vista della ripresa dei viaggi sono uscite nuove promozioni e offerte di voli low cost per l’estate. Poiché molti Paesi rimarranno chiusi agli italiani almeno fino alla fine di giugno e non si conoscono ancora le date in cui potremo tornare a visitarli, ma si spera non troppo avanti con il tempo, vi segnaliamo qui le migliori offerte di voli low cost per l’estate 2020.

Voli low cost internazionali: offerte agosto 2020

Le compagnie aeree stanno per riprendere i voli, inizialmente saranno quelli interni ai singoli Paesi e poi quelli internazionali. EasyJet tornerà operativa in Italia dal 15 giugno, mentre Ryanair ha annunciato la ripresa dei suoi voli in Europa e in Italia dal 1° giugno, ma con le riaperture di giugno ha già anticipato qualche volo. Con la ripresa dei viaggi escono nuove offerte di voli a prezzi scontati. Anche il portale Skyscanner, specializzato nella ricerca di voli a basso costo, è tornato a pubblicare le offerte.

In attesa che le frontiere dei Paesi europei vengano riaperte anche agli italiani. Si spera che questo avvenga durate l’estate, senza brutte sorprese sul fronte dei contagi. Ecco le migliori offerte di voli low cost in partenza dall’Italia per agosto 2020, segnalate dal portale Skyscanner.

I voli segnalati sono di andata e ritorno per due persone. Ricordiamo che le tariffe dei voli in offerta sono indicate a persona e possono essere soggette a variazioni dell’ultimo minuto, a seconda delle disponibilità. Per essere sicuri e avere maggiori informazioni sui prezzi dei biglietti e sulle altre condizioni di viaggio, vi consigliamo di contattate sempre le compagnie aeree o i tour operator che propongono le promozioni, prima di prendere qualunque decisione.

Voli low cost per il Regno Unito

Per viaggiare dall’Italia a Londra nel mese di agosto, il portale Skyscanner segnala voli in offerta in partenza dai seguenti aeroporti: Milano da 16 euro; Pisa da 30 euro; Roma da 44 euro; Venezia da 45 euro; Bologna da 49 euro; Napoli da 50 euro; Cagliari da 52 euro; Genova da 60 euro; Torino da 63 euro; Palermo da 74 euro; Bari da 84 euro; Verona da 85 euro.

Offerte per Edimburgo da: Venezia da 54 euro; Milano da 63 euro; Pisa da 75 euro; Bologna da 82 euro; Roma da 88 euro; Catania da 149 euro.

Offerte la Grecia

Per Corfù da: Milano da 30 euro; Roma da 72 euro; Napoli da 91 euro; Venezia da 93 euro; Bologna da 116 euro.

Voli per Atene da: Milano da 32 euro; Roma da 60 euro; Napoli da 82 euro; Bologna da 115 euro; Venezia da 165 euro.

Per Rodi da: Milano da 30 euro; Catania da 60 euro; Venezia da 141 euro; Napoli da 153 euro.

Le altre offerte

Voli per Cracovia in partenza da: Milano da 41 euro; Roma da 49 euro; Bari da 55 euro; Bologna da 63 euro; Verona da 80 euro; Napoli da 88 euro; Catania da 95 euro.

Offerte di voli per Lisbona da: Milano da 30 euro; da Roma da 57 euro; Venezia da 89 euro; Bologna da 134 euro; Firenze da 131 euro.

