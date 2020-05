Vite al limite, Jennifer e Marissa: droga e violenze, poi il lieto fine

Vite al limite, la storia di Jennifer e Marissa: una vita familiare segnata da droga e violenze, poi il lieto fine per madre e figlia, grazie alle cure del dottor Noesaradan.

Mariti violenti, violenze sessuali e problemi di droga: Jennifer e Marissa, protagoniste del programma di Real Time “Vite al Limite”, sono sopravvissute a questi drammi e molti altri. Oggi davanti a loro c’è l’ennisima sfida: riusciranno a perdere peso grazie alle cure del Dottor Noesaradan? Sarà lui a guidare le due donne nel lungo percorso verso una nuova vita, libera da tutti quei problemi che hanno dato tanto filo da torcere alla famiglia di Jennifer e Marissa. Per vedere “Vite al Limite” in streaming è sufficiente collegarsi al portale D-Play e scegliere il programma nella lista. Per gli utenti premium, tra l’altro, è poi possibile guardare gli episodi molto tempo prima che vadano in onda su Real Time, canale 31 del Digitale terrestre.

Vite al limite, la storia di Jennifer e Marissa

Jennifer e Marissa Jess sono madre e figlia, e hanno deciso di prendere parte al programma “Vite al Limite” insieme. Le due, originarie di Houston, in Texas, hanno rispettivamente 39 e 52 anni. Quando si sono rivolte al Dottor Noesaradan pesavano rispettivamente 289 e 260 kg. Jennifer nel corso dei dodici mesi di cura presso la clinica del Dottor Nowsatadan è riuscita a perdere 96 kg, raggiungendo il peso di 193 kg. Marissa farà ancora meglio, perdendo 105 kg e raggiungendo i 155 kg. In questo modo Marissa e Jennifer si sono date una seconda possibilità, riprendendo in mano le loro vite e lasciando dietro tutti i molteplici dolori del passato.

