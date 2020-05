Viaggio alle Maldive? Arriva il buono di 250 euro a coppia

Un buono d 250 euro a coppia da parte di Evolution Travel per chi decide di viaggiare alle Maldive.

È tempo di ripartire e Evolution Travel ha deciso di puntare anche sul turismo fuori dai confini nazionali, puntando su una delle destinazioni che prima dell’emergenza Covid-19 sta performando meglio: le Maldive. Si è così deciso di elargire un buono da 250 euro a coppia da utilizzare alcuni resort a 4 stelle superior e 5 stelle che potranno ottenere tutti coloro che bloccheranno entro il 30 giugno la data di partenza con un acconto da 100 euro per soggiorni alle Maldive nei resort elencati dal programma entro fine novembre 2020. Qualora non si possa partire per restrizioni governative della mobilità o se gli italiani non potranno entrare nel Paese per problemi inerenti ai voli si avrà diritto al rimborso totale della somma versata.

L’idea del buono per le Maldive

Questa iniziativa di Evolution Travel, come ha spiegato Alessandro Baldisserotto, responsabile marketing, è volta a dare una mano al turismo. Per sostenere un settore che ha sofferto più di altri di questo lockdown totale. Le iniziative del Governo, secondo Baldisserotto, sono apprezzabili, ma i numeri dell’outboud sono sempre molto interessanti e importanti a livello economico e occupazionale. Per questo motivo l’agenzia ha deciso di scendere in campo in prima persona e cercare di incentivare i viaggiatori a riprendere in mano il passaporto e regalarsi un soggiorno alle Maldive. L’operazione è a carico di Evolution Travel e dei promotori tour operator Walter Quintavalle e Daniela Romano. In ultimo la specifica, questo non è uno sconto, ma un segnale per tutto il mercato dei viaggi all’estero. La facilitazione è un aiuto concreto per tutti coloro che non hanno rinunciato a viaggiare.

Perché questa meta?

Perché proprio le Maldive? La risposta arriva dai dati che vedono questa destinazione turistica come una delle più apprezzate negli ultimi mesi che hanno preceduto l’emergenza Covid-19. Erano moltissime le persone che avevano scelto di trascorrere proprio qui una vacanza e che per via della pandemia hanno dovuto rinunciare.

Le Maldive con i suoi resort di lusso, i panorami mozzafiato e le svariate possibilità di attività turistiche outdoor sono e restano una destinazione interessante per una ripartenza del turismo verso l’estero.