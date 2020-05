Veronica Cozzani, chi è la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez

Chi è la mamma di Belen e dei suoi fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez: scopriamo Veronica Cozzani, al fianco della showgirl sempre.

Classe 1963, Veronica Cozzani – di origini italiane – è la mamma di Belen Rodriguez e dei suoi fratelli Cecilia e Jeremias. Sposata con Gustavo Rodriguez, la donna è spesso presente nelle vite dei figli, anche se non ama molto apparire.

Anche il suo profilo Instagram, con oltre 150mila follower, è dedicato più alla famiglia e al nipotino Santiago che a se stessa. Proprio dopo la nascita del nipote, figlio di Belen e Stefano De Martino, la donna scelse di trasferirsi in Italia.

Cosa sapere su Veronica Cozzani, la mamma di Belen

“Quando era giovane, mio padre dice che si giravano pure i tavoli a guardarla. Era timidissima, ma una bomba sexy”, ha detto parlando della sua mamma, Cecilia Rodriguez, la quale non ha nascosto di rivelare che Veronica Cozzani assomiglia “a mia sorella in tanti atteggiamenti”. La donna ha origini italiane: nata a Buenos Aires, i suoi genitori erano emigrati in Argentina da La Spezia. Anche suo marito Gustavo ha origini italiane.

Veronica Cozzani, in Argentina, faceva l’insegnante di sostegno e ha lavorato in particolar modo con i bambini down. Da ragazza, secondo quanto raccontato sempre da sua figlia Cecilia, aspirava a entrare a far parte del mondo dello spettacolo e diventare una modella. La sua prima figlia, Belen, nacque quando aveva solo 21 anni.