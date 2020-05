Uomini e Donne, clamorosa rivelazione: “Sirius è fidanzato”

Clamorosa rivelazione su Nicola Vivarelli, noto al pubblico di Uomini e Donne col diminutivo di Sirius: sarebbe fidanzato, secondo Biagio D’Anelli.

Nicola Vivarelli, noto al pubblico di Uomini e Donne col diminutivo di Sirius, sarebbe fidanzato: a lanciare la bomba, nel pomeriggio di oggi, è Biagio D’Anelli, collaboratore della popolare trasmissione in onda su Canale 5.

Leggi anche –> Uomini e Donne, ritorno di Enzo e Pamela e sorprese per Sirius

Sirius, in queste settimane, è stato il Cavaliere che ha corteggiato Gemma Galgani, eterna Dama del Trono Over di Uomini e Donne. Ma a quanto pare, sarebbe tutta una messinscena e l’uomo sarebbe felicemente fidanzato.

Leggi anche –> Uomini e Donne, regalo a sorpresa per Gemma Galgani: la reazione è incredibile

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La rivelazione su Sirius di Uomini e Donne, Cavaliere di Gemma

Biagio D’Anelli ha spiegato su Instagram: “Abbiamo riso e abbiamo scherzato. Adesso vi dico la verità, perché non è giusto prendere in giro la gente, ma soprattutto la redazione. Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato. La cosa assurda è che si è messo d’accordo con la mamma e la fidanzata per attaccarsi al carrozzone della popolarità”.

La notizia divide i fan della trasmissione: “Mi stupisce che la redazione mandi avanti questo teatrino, mi spiace solo questo! Perdono di credibilità! Un peccato per le.persone serie che lavorano dietro le quinte”, è l’opinione di una utente. Altri attaccano: “La redazione quando vuole fa i controlli allora i casi sono due o Gemma lo sa e recita la parte d’accordo con la redazione o è una vergogna che buttino in pasto al dolore una signora di 70 anni”.