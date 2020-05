I documentari stasera in tv, 30 maggio, per viaggiare da casa

Cosa guardare stasera in televisione per viaggiare con i documentari in onda oggi.

Anche se è sabato sera la situazione storica da cui stiamo appena uscendo riguardante la pandemia di coronavirus ha fatto sì che molti locali chiudano presto. Quindi dopo magari una cena al ristorante di fiducia si torna a casa. Gli amanti dei viaggi potrebbero così a ritrovarsi a soffrire ancora un po’ perché oltre a non poter magari riprendere la vita normale esattamente come prima della pandemia, resta ancora un punto di domanda la possibilità di ripartire e viaggiare. Quando potremo tornare a farlo normalmente ancora non lo sappiamo, ma intanto la televisione che in questi mesi ci ha tenuto compagnia, continua a proporci una serie di documentari molto interessanti da poter vedere questa sera in televisione.

I documentari in onda stasera in tv

Quali sono i documentari che andranno in onda questa sera in tv per viaggiare con la mente rimanendo a casa? Cominciamo alle 21:25 su DMax dove ci sarà un documentario in prima tv che racconta di Mako lo squalo assassino. Uno dei più aggressivi e pericolosi squali al mondo e in questo documentario i ricercatori cercheranno di capire che cosa spinge e perché questo animale è così aggressivo.

Ci spostiamo poi su Focus dove alle 20:45, invece potremmo seguire da Cape Canaveral una nuova avventura nello spazio. Un documentario che racconta in diretta al lancio della crew Dragon di Spacex ICS che per la prima volta porterà due astronauti a bordo della ISS, la navicella di Space Six in partenza dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral. Altro documentario lo troviamo poi su laeffe e riguarda invece il mondo della cucina. Ci porterà direttamente in Corsica insieme a Benjamin che va a esplorare tutti i gusti e i sapori tipici di questa terra.

In ultimo su Sky sul canale Discovery Channel alle 21 in prima tv seguiremo le avventure di Justin un ricercatore che si trova a Berlino svelare ciò che si cela dietro a una medaglia di guerra della Germania dell’est.

Anche questa sera insomma potremo viaggiare un po’ con l’aiuto della televisione e dei documentari in onda. Certo, non è come preparare la valigia e partire noi in prima persona per un’avventura, ma è comunque meglio di niente. Possiamo in qualche modo pianificare anche una meta futura che, fino a quel momento, non avevamo considerato.