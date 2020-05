Serena Enardu in lacrime dopo la rottura con Pago: “E’ definitiva”

Serena Enardu, ex concorrente del Grande Fratello Vip, non sta passando un momento felice dopo la sua seconda rottura con il cantante Pago.

Questi sono giorni molto difficili per Serena Enardu, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è nuovamente lasciata con il compagno Pago e sta trascorrendo un periodo di forte instabilità. La coppia si era ripresa dopo la crisi avuta durante Temptation Island Vip e durante la scorsa edizione del GF Vip erano tornati insieme. Pago sembrava aver perdonato Serena e i due apparivano nuovamente felici, ma qualcosa è andato storto.

Serena ha spiegato quali sono state per lei le motivazioni della seconda ed improvvisa rottura con Pago. Qualcosa non ha funzionato nella loro convivenza e la Enardu si è mostrata molto triste in questi giorni. Su Instagram si è fatta vedere con le lacrime agli occhi e ha deciso di spiegare perché sta vivendo un momento così difficile. L’influencer si è rivolta direttamente ai suoi seguaci e ha spiegato che, ascoltando un brano di Fiorella Mannoia, le è preso il magone: “Può sembrare triste ma in realtà ‘Il peso del coraggio’ è una canzone carica di energia e mi piace da morire, mi fa tremare dentro“, così ha raccontato tramite Instagram Stories.

L’immenso dolore di Serena Enardu

Recentemente Serena Enardu si era mostrata sempre tranquilla, felice e spensierata insieme a sua sorella Elga, ma sembra che abbia cercato di distrarsi dal dolore provocato dalla fine della relazione con Pago. “Non volevo impietosire nessuno“, ha dichiarato Serena riguardo al suo ex. “Mi piacerebbe poter dire le stesse cosse. A volte penso: cavolo avrei detto la stessa cosa“, ha commentato riferendosi alla canzone di Fiorella Mannoia che continua a farla commuovere. I motivi della loro rottura sembrano essere seri e la separazione appare definitiva.

