Mauro Casciari, chi è l’ex Iena: carriera e curiosità, cosa sapere

Cosa sapere su Mauro Casciari: chi è l’ex Iene nata a Perugia, carriera e curiosità del conduttore radiofonico e personaggio tv.

Nato a Perugia, classe 1973, Mauro Casciari è noto per essere stato per diversi anni uno degli inviati di punta della trasmissione televisiva Le Iene. Conduttore radiofonico e personaggio televisivo molto amato, si forma a Teleperugia nei primi anni Novanta.

Leggi anche –> Chi è Veronica Ruggeri: età, carriera e vita privata de “La Iena”

Successivamente, inizia a condurre sempre su radio private alcune trasmissioni radiofoniche. L’esordio sulle frequenze nazionali è a Radio Italia Network nel 1999, quindi l’anno dopo a Radio Deejay dove conduce con Roberto Ferrari il programma W la fitness.

Leggi anche –> Andrea Agresti, carriera della Iena musicista

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sull’ex Iena Mauro Casciari

Nel 2000 è una delle voci ufficiali di Uno di Uno, su Italia 1, dove l’anno dopo e per i quattro anni successivi annuncia i cartoni animati. Continua a fare radio sia su Radio2 Rai che su Rds, intanto è autore degli spot autopromozionali di Italia 1. Tra i programmi radio di maggiore successo c’è Rai XXL – Altrimenti ci allarghiamo! con Giacomo “Ciccio” Valenti e Lola Ponce. Dal 2015 conduce le versioni itineranti dei programmi televisivi RAI Affari Tuoi, L’Eredità e Rischiatutto .

Dopo l’esperienza a Le Iene, è inviato della trasmissione televisiva Mi Manda Raitre, quindi collabora con Fiorello alla realizzazione di Edicola Fiore, che va in onda su Sky Uno HD e TV8. Collabora anche in alcune puntate de Il Testimone di Pif. In radio torna come inviato per Radio 2 Rai al 100º Giro D’Italia, che conduce anche per Raidue. Torna a collaborare con Pif nel format andato in onda su Sky Il Candidato va alle elezioni. Conduce quindi con Nuzzo e Di Biase Radio2 Summer Club su Radio 2 Rai e a seguire Numeri Uni fino a Febbraio 2020. Partecipa a Quelli che… dopo il TG e ad altre trasmissioni sportive, quindi è inviato di Realiti – Siamo tutti protagonisti condotto da Enrico Lucci, anche lui ex Iena. Infine, è al fianco di Fiorello in Viva Asiago 10 su RaiPlay e Rai Radio 2.