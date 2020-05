Marissa Jess di Vite al Limite si è fidanzata: “Presto mi sposo”

Una delle concorrenti del programma televisivo del Dottor Nowzaradan, Vite al Limite, si fidanza. Marissa Jess annuncia su Instagran la notizia.

Marissa Jess è stata conosciuta per la sua partecipazione al programma televisivo Vite al Limite. La donna ha da poco annunciato attraverso il suo profilo Instagram si essersi fidanzata con l’amore della sua vita, la sua fidanzata Gina. Lei e la futura moglie hanno posato per degli scatti dolcissimi mostrando gli anelli di fidanzamento.

Leggi anche -> Vite al limite chi è Lindsey: pesava 293Kg, ecco come è oggi

Marissa Jess è apparsa per la prima volta in tv insieme a sua madre Jennifer nel 2008 sulla trasmissione di RealTime, Vite al Limite. Sua madre ha raccontato la sua difficile storia di vita: da figlia di genitori tossicodipendenti, ha avuto sua figlia Marissa quando era ancora adolescente e ha sofferto di depressione. La vita di Marissa stessa non è stata affatto semplice, dagli abusi emotivi, è stata violentata quando aveva soli 14 anni. Nella loro prima apparizione in tv, Marissa pesava 260 chili e sua madre Jennifer 290 kg. Le due hanno seguito però con dedizione il programma proposto loro dal Dottor Nowzaradan e hanno perso rispettivamente 105 e 95 chili, riuscendo ad andare verso uno stile di vita più sano e felice.

Leggi anche -> Vite al limite, chi è Joyce Del Viscovo: come è diventata oggi

Marissa Jess oggi è felice e fidanzata

In particolare, Marissa Jess sembra essere molto più felice. Sia a causa della sua incredibile perdita di peso che le permette ora di condurre uno stile di vita molto diverso da quello di un tempo, più sano e movimentato, ma soprattutto per il fidanzamento con la fidanzata storica Gina Quartararo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!