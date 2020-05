Incidente nel Bresciano: morte due ragazze di 19 e 20 anni

Un’altra tragedia avvenuta questa notte nel Bresciano. Due ragazze di 19 e 20 anni hanno perso la vita in un terribile incidente sulla statale 42

Un altro scontro davvero incredibile avvenuto questa notte sulla statale 42, nel tratto che collega Esine e Darfo Boario Terme, nel Bresciano. Hanno perso la vita due ragazze di 19 e 20 anni morte sul colpo, mentre altre cinque persone, quattro uomini di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono rimaste ferite: due si troverebbero in gravi condizioni. Sul posto sono subito arrivati gli uomini della polizia stradale di Brescia e i vigili del fuoco.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Incidente nel Bresciano: da capire la dinamica

Le due ragazze stavano viaggiando su una Opel corsa in direzione Sud. Lo scontro con l’Audi è stato fortissimo dov’erano a bordo cinque persone che andava nella direzione opposta. Ancora un brutto incidente mortale avvenuto sulle strade italiane dopo un periodo davvero incredibile come quello dell’emergenza Coronavirus. Non finiscono le cattive notizie sul territorio nazionale.