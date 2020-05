Gigi D’Alessio, chi è l’ex moglie Carmela Barbato: età, foto, carriera della donna che ha dato tre figli al noto cantante napoletano.

Gigi D’Alessio si è innamorato di Carmela Barbato quando entrambi erano giovanissimi. Lui ancora non era famoso, non riempiva gli stadi e non era presenza fissa in televisione. I due si innamorarono perdutamente e dalla loro unione nacquero tre figli. Claudio nacque nel 1986, lo stesso anno del matrimonio, Ilaria è nata invece nel 1992 e Luca nel 2003. Poi arrivò Anna Tatangelo nella vita di D’Alessio e tutto cambiò. Il cantante lasciò la moglie e iniziò una nuova vita con la giovane collega dalla quale ha anche poi avuto un figlio, Andrea.

La rottura tra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio

Quando nel 2005 D’Alessio conobbe Anna Tatangelo, con la moglie Carmela stava già vivendo un periodo di crisi. L’ultimo arrivato aveva solo 2 anni e proprio il suo arrivo, in base a quanto si apprende da diversi giornali di gossip dell’epoca, aveva innescato un periodo difficile nella coppia. La separazione ufficiale avvenne poi nel 2006 e iniziarono forti polemiche. Carmela Barbato infatti ha da subito accusato la Tatangelo di aver sedotto il marito e di aver così rovinato una famiglia felice. All’epoca uscirono frasi come queste: “Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina – aveva dichiarato a Dipiù -. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete”.

Il ricordo dell’amore con Gigi D’Alessio

Carmela Barbato spiega così il suo amore con D’Alessio: “Ci siamo conosciuti che io avevo 15 anni e lui 16. Avevamo gli stessi valori, credevamo nella famiglia. Poi è arrivato il successo, tutto questo benessere. Preferivo quando Gigi era un musicista sconosciuto e noi vivevamo di cose semplici, di sincerità, di complicità. Il troppo benessere ci ha distrutto”.

Carmela Barbato oggi, ecco che fine ha fatto

Carmela Barbato nel tempo ha diradato le sue apparizioni pubbliche e le sue interviste. Della sua vita privata si sa che ha avuto una storia con Aimone Angeli, ex corteggiatore di Uomini e Donne più giovane di 10 anni di lei. La loro storia pare sia finita. Lei vive nella villa di Posillipo che le ha lasciato l’ex marito con il figlio Claudio e la figlia Ilaria.