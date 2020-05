Il Forte Village attiva il protocollo Covid Protecion. tutto quello che c’è da sapere.

Le strutture alberghiere si stanno organizzando per accogliere i clienti per l’estate in tutta sicurezza. Le associazioni degli albergatori, Confindustria Alberghi, Assohotel e Federalberghi, hanno già adottato il documento “Accoglienza Sicura“, un protocollo a cui aderiscono i loro associati e che prevede procedure ben precise di sanificazione degli alberghi, regole per la formazione del personale, norme di igiene da applicare, accesso dei fornitori e assistenza tecnica, gestione dei servizi di spiaggia, ristorazione e della Spa. Tutto per garantire la massima sicurezza di clienti e personale nelle strutture ricettive. Una garanzia in vista delle vacanze estive.

Ora, il Forte Village, rinomato ed esclusivo resort turistico di Santa Margherita di Pula, nella Sardegna meridionale, oltre ad “Accoglienza Sicura” e alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha deciso di dotarsi di un proprio protocollo specifico di tutela sanitaria: il “Covid Protecion“. Si tratta di tutta una serie di misure che rafforzano la prevenzione dl rischio di contagio da coronavirus. Ecco di cosa si tratta.

Leggi anche –> Fase 2, riaperture 18 maggio: le regole per alberghi e agriturismi

Al Forte Village protocollo Covid Protection



Insieme alle misure di sicurezza sanitaria adottate da tutte le altre strutture alberghiere, stabilite con decreto del governo e quelle adottate specificamente dagli albergatori con “Accoglienza Sicura”, il Forte Village ha deciso di offrire ulteriori garanzie ai propri clienti con un suo protocollo, il “Covid Protection“. Il prestigioso resort, dotato di ben 50 ettari di parco, ha messo a punto il protocollo grazie alla consulenza di un comitato medico-scientifico formato da esperti multidisciplinari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Padova, Roma Tor Vergata e Cagliari. Lo stesso comitato lo ha validato.

Il protocollo del Forte Village prevede controlli già dall’arrivo dei propri clienti in aeroporto, prima di accedere al resort, con l’esecuzione dei test (Test IgM/IgG anticorpale rapido + Tampone molecolare Real-Time PCR). I test verranno effettuati anche sui dipendenti. In questo modo le persone negative al virus potranno soggiornare con la massima libertà di movimento all’interno della struttura, protetta dall’esterno e con accesso esclusivo. All’interno del Forte, dunque i clienti potranno trascorrere una vacanza in serenità, senza le limitazioni che saranno applicate altrove. Inoltre, all’arrivo dei clienti, i loro bagagli saranno sanificati.

Il Forte Village era già una proprietà chiusa, con un unico ingresso presidiato. Sarà possibile dunque da parte del personale monitorare ingressi e uscite dal resort. Il personale, una volta accertata la negatività al virus, seguirà dei corsi di formazione specifici sulle misure di sicurezza sanitaria e alloggerà all’interno del resort, in strutture dedicate. Dipendenti e ospiti rimarranno dunque all’interno del villaggio.

All’interno del resort verrà istituito anche un presidio medico, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con esperti che garantiranno l’osservanza di rigorosi standard di igiene e sicurezza. Il personale medico ffettuerà i test per verificare le condizione di salute di personale e clienti.

Ospiti e dipendenti, ovviamente, sono liberi di uscire dal resort ma al rientro dovranno sottoporsi nuovamente ai test effettuati al momento del primo accesso. Il protocollo “Covid Protection” prevede inoltre l’utilizzo di un app per ricostruire la rete di contatti dei clienti e del personale. Tutto nel massimo rispetto della privacy, assicura la struttura.

Leggi anche –> Vacanze estate 2020: come si organizzano gli hotel

Le regole del protocollo Covid Proteciton

Le principali regole adottate dal Forte Village con il protocollo Covid Protection”.

SANIFICAZIONE

È stato messo a punto un protocollo di igienizzazione e sanificazione due volte al giorno di tutte le zone comuni con macchinari certificati all’avanguardia.

Saranno igienizzate, attraverso l’impiego di ditte specializzate, strade, aree gioco per i bambini, sportive e piscine; le biciclette prima e dopo la riconsegna, così come le golf car.

Il protocollo di sanificazione verrà inoltre applicato alle camere.

Sia gli ambienti comuni che privati saranno dotati di dispenser per l’erogazione di gel disinfettante.

Servizio di transfer privato con il rispetto di tutte le norme di igiene e sanificazione per conducente e veicolo.

Sanificazione dei bagagli all’arrivo degli ospiti con consegna in camera.

In spiaggia e nelle piscine verrà garantito il distanziamento richiesto, oltre alla sanificazione di lettini, camminamenti e altri materiali, utilizzando prodotti ecologici a basso impatto per l’ambiente.

In piscina, come di consueto, si provvederà ad effettuare una verifica giornaliera dei parametri dell’acqua e del livello di cloro per garantire una disinfezione continua

CAMERE

Le tipologie di sistemazione, ognuna con la sua personalità, sono in grado di rispondere alle più esigenti aspettative di privacy: dalle soluzioni in bungalow, caratterizzate da ampi giardini privati, che rendono ogni unità una sorta di piccola casa delle vacanze; alle esclusive ville con piscina privata, riscaldata e servizio di maggiordomo a disposizione h24.

RISTORANTI

Quasi tutti all’aperto, avvolti dai giardini o in riva al mare, verranno riorganizzati, mantenendo l’atmosfera che li contraddistingue.

SPORT & LEISURE

Accademie sportive, anche individuali con personal trainer, e facilities che permettono di praticare la maggiora parte degli sport all’aria aperta.

Kids & teens club, che verranno gestiti da personale specializzato, anche dividendo i bambini e i ragazzi in microgruppi, vista l’estensione degli spazi ed il gran numero di facilities a disposizione, in modo da poter condividere tutte le attività proposte nella più totale sicurezza.

Per ulteriori informazioni: www.fortevillageresort.com/it/feel-free-again

Leggi anche –> Turismo ai tempi del Coronavirus, Federalberghi: non cancellate le prenotazioni