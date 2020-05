Diletta Leotta, la foto col pallone fa impazzire: reggiseno in vista, commenti choc

Diletta Leotta, la foto col pallone fa impazzire: reggiseno in vista, commenti...

Diletta Leotta pronta a tornare a lavorare dopo l’annuncio della ripartenza della Serie A, il primo post con pallone in mano manda i fan in visibilio.

Il ministro Spadafora ieri ha dato l’assenso ufficiale, il campionato di calcio riprende a partire dal prossimo 20 giugno e terminerà entro la metà di agosto. Una notizia che sicuramente ha fatto piacere ai milioni di appassionati che in questi mesi sono rimasti senza calcio e che adesso potranno assistere ad un finale di stagione incandescente. Insieme al campionato riprenderanno anche le trasmissioni sportive che le commentano ed in prima linea, come sempre, c’è anche Diletta Leotta.

Leggi anche ->Diletta Leotta, c’è un uomo con lei sul divano: “Ha vinto lui, ecco le prove”

La giornalista sportiva più amata dagli italiani ha commentato questa mattina la ripresa del campionato con un post che ha infiammato la sua fan base. Nella foto si mostra con una maglia nera attillata e trasparente che permette di vedere con un gioco di vedo non vedo il reggiseno ed il suo prosperoso davanzale. La diva del calcio tiene in mano un pallone e sorride in modo ammaliante all’obbiettivo.

Leggi anche ->Diletta Leotta e lo sfogo amaro su Instagram: “Mi manca molto”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Diletta Leotta, la foto con il pallone infiamma i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 30 Mag 2020 alle ore 1:34 PDT

A commento dello scatto la conduttrice catanese scrive: “I bambini quando vedono il pallone cominciano a sorridere… bentornato campionato”. Un commento che genera una moltitudine di commenti triviali, tutti basati su giochi di parole e sensi unici sui palloni: “E quando noi ne vediamo i tuoi due palloni siamo più felici”, oppure: “Con tre ⚽️⚽️⚽️ non si può giocare”, e ancora: “io sorrido quando video i tuoi di palloni”. Potremmo andare avanti all’infinito, ma il messaggio è passato in ogni caso.