Coronavirus Italia: dati 30 maggio, salgono i morti e calano i contagi

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 30 maggio, gli aggiornamenti, salgono ancora i morti.

Scendono drasticamente gli attualmente positivi nel nostro Paese, così come scende il numero degli attualmente positivi. Purtroppo però crescono i decessi. Infatti, ieri c’erano stati 516 nuovi casi, il minimo dall’inizio della pandemia, e ancora 87 morti. Oggi solo in Lombardia si contano 67 decessi.

Nella Regione del Nord Italia, di gran lunga la più colpita dal virus, cala però il contagio: 221 i nuovi casi, ovvero l’1,5% dei tamponi esaminati, ben 874 sono gli attualmente positivi in meno. In tutto, in Italia si sono registrati 416 casi e 111 decessi in 24 ore.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 30 maggio

Uno dei dati positivi di oggi arriva dall’Emilia Romagna, dove sono stati appena 20 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, 300 le guarigioni e 11 ricoveri in meno in terapia intensiva. Un nuovo caso e nessun decesso in Valle d’Aosta, mentre salgono a 32 i contagi in Liguria, con anche sette morti. 82 sono i nuovi casi in Piemonte, in netto aumento. Dodici nuovi casi in Toscana, con sei decessi e 95 guariti. Un contagio viene registrato in Alto Adige e due nella provincia di Trento.

Al Centro, il Lazio conta 6 casi positivi in tutta la regione, 107 guariti e 7 decessi. Contagi zero in Umbria, mentre sono quattro nelle Marche. Al Sud, in Puglia ci sono sette nuovi positivi, che stando a quanto si apprende farebbero riferimento a tamponi effettuati nei giorni scorsi. Altri dieci casi in Campania, mentre Calabria e Basilicata continuano a registrare zero nuovi contagi. Due soli i nuovi contagi in Sicilia, dove scende sotto quota mille il numero degli attualmente positivi, infine la Sardegna con un doppio zero, sia nei decessi che nei contagi.