Coronavirus, il test che calcola la probabilità di contagio

Attraverso un lavoro certosino negli ultimi mesi il Centro Medico Santagostino ha messo a disposizione un test in grado di calcolare la probabilità di contagio in forma anonima

Una nuova vita. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio ogni aspetto della nostra vita quotidiana con una ripresa, a poco a poco, di ogni attività a partire da metà maggio. Dopo tanti studi in questi lunghi mesi il Centro Medico Santagostino ha analizzato un modello statistico messo a disposizione alle persone, che possono rispondere in autonomia. Attraverso le risposte si calcola un “punteggio” in grado di calcolare la probabilità percentuale che una persona sia entrata o meno in contatto con il virus Covid-19 in passato.

Coronavirus, come funziona il test?

Questo modello è basato sui dati provenienti dalla letteratura visto che nella sezione “Basi scientifiche” si possono consultare tutte le pubblicazioni scientifiche utilizzate. Lo scoring attribuisce un peso agli indicatori di contagio che vengono inseriti dall’utente che risponde alle domande e dà come risultato una stima della probabilità di essere entrati in contatto in passato con il virus. Clicca qui per consultare.