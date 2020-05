Al Bano gela tutti in diretta: “La situazione è molto critica, non ce la faccio”

Al Bano gela tutti in diretta: “La situazione è molto critica, non...

Al Bano Carrisi è tornato a parlare dei danni economici provocati dall’emergenza Coronavirus: anche le sue attività ne hanno risentito parecchio

La crisi successiva all’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio soprattutto il mondo dell’imprenditoria, come ha svelato anche il cantante Al Bano Carrisi ai microfoni di Mattino Cinque.

Lo stesso celebre ha confermato ciò che ha rivelato anche al settimanale Diva e Donna: “Sta facendo danni incalcolabili e non guarda in faccia nessuno. Situazione problematica, come tutti. Nessuno di noi può lavorare. Ci sono persone che lavorano con me, circa 50, che bisogna mantenere”.

Poi ha aggiunto: “Aggiungo che grazie a Dio l’azienda vinicola va benissimo però parliamo di agricola, dell’albergo, ristorante e pizzeria chiusi. Sono perdite quotidiane non indifferenti”.

Mattino Cinque, il pensiero di Al Bano Carrisi

Successivamente lo stesso cantante pugliese ha voluto precisare: “Sia chiaro: non sto piangendo miseria. Ma la situazione è abbastanza critica. Non solo per me ma per tutto il resto del mondo”, queste le dichiarazioni di Al Bano al telefono con un giornalista di Mattino Cinque.