Watt, storia della band milanese: componenti ed età

Storia della band milanese dei Watt, quando è stato formato il gruppo: componenti ed età, chi sono gli elementi e i loro brani.

I Watt nascono nella come trio composto da Luca Corbani (basso e voce), Luca Vitariello (chitarra) e Matteo Rampoldi (batteria), tutti nati tra il 1999 e il 2000. I ragazzi vengono da Milano, dove si sono formati nel 2013.

Gli ultimi innesti nel 2014 sono Alessandro Bonacina, amico da sempre degli altri componenti, e Greta Rampoldi (sorella minore di Matteo il batterista). Quest’ultima, la cantante del gruppo, è nata nel 2004 e quindi è diventata parte della band a soli 10 anni.

La giovane band milanese dei Watt: cosa sapere

All’inizio, il gruppo inizia a suonare cover di brani rock degli anni Novanta. Già da subito iniziano a suonare in diversi locali, spaziando dai System of a down a linee più melodiche fino al folk rock dei Modena City Ramblers. A fine 2014, arrivano per loro i primi pezzi inediti. Nella primavera successiva partecipano al concorso “Emergenza” tenendo un concerto al Legend club di Milano.

Per la prima volta in quell’occasione presentano al pubblico un loro brano inedito e sebbene i più giovani in gara si impongono su tutti. Il loro nome inizia a circolare prima in tutta la Lombardia, quindi nel Nord-Ovest e li porta a suonare a Torino. Intanto entrano in studio all’MC Harmony di Bergamo per registrare il loro primo EP. Questo contiene tre cover e il brano: “Killers of the world”. Nonostante siano giovanissimi, hanno già suonato su palcoscenici speciali come San Siro o l’Alcatraz. Il loro ultimo singolo, uscito a maggio 2020, è Na na na (la testa). Oggi i componenti sono quattro: Luca Corbani, Matteo Rampoldi, Luca Vitariello e Greta Rampoldi.