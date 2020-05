Uomini e Donne, la confessione di Pamela Barretta: “Fidatevi…”

Torna alla ribalta la dama di Uomini e Donne del Trono Over, Pamela Barretta, che ha pubblicato un nuovo post sul suo account Instagram

Un fiume in piena. Pamela Barretta continua ad essere molto seguita sul profilo Instagram e così la dama di Uomini e Donne Over pubblica foto e video ogni giorno. L’ex fidanzata di Enzo Capo ha postato con un hashtag: “Corn… da molto tempo…” che ha fatto molto discutere. La Barretta non è stata molto fortunata nella vita: ora grazie a Maria De Filippi potrebbe trovare l’amore che ricerca da sempre. La prossima settimana ci sarà confronto nello studio di Uomini e Donne con il suo ex. Così la dama ha voluto dare un consiglio ai propri followers: “Fidatevi del vostro sesto senso…Se avete il dubbio che una persona vi sta prendendo per il cu.. è perchè sì, vi sta prendendo per il cu..”.

Uomini e Donne, nuova vita per Pamela Barretta

Così la stessa dama di Uomini e Donne è tornata a lavorare dopo la quarantena pubblicando diversi video sul social fotografico e pubblicizzando numerosi prodotti sul suo account ufficiale.