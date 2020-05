Scossa di terremoto in Calabria, con diverse persone che avvertono un movimento tellurico nella tarda mattinata di venerdì 29 maggio 2020.

Una scossa di terremoto in Calabria ha suscitato panico tra la popolazione. L’area colpita è quella che si staglia nella parte sud-occidentale, tra Lamezia Terme e Vibo Valentia. Il sisma si è verificato in mare intorno alle ore 12:37 di venerdì 29 maggio 2020. Il terremoto è avvenuto ad una profondità di 173 km nel Tirreno e secondo i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l’intensità è pari a magnitudo 3.1. I residenti in alcuni casi hanno avvertito il tremolio della terra, durato per pochi secondi. Non risultano danni a cose o persone anche se per alcuni l’evento ha comportato una comprensibile dose di spavento.