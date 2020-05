Francesco, studente della terza liceo di 16 anni, perfeziona il Teorema di Archimede e lascia a bocca aperta il mondo intero.

Un alunno del terzo anno di Liceo Scientifico è riuscito a perfezionare il Teorema di Archimede. Lui si chiama Francesco Bulli, frequenta l’istituto ‘Buonarroti’ di Monfalcone, in provincia di Gorizia e ha creato una vera e propria scorciatoia che semplifica di molto l’applicazione di quanto formulato oltre due millenni fa dal celebre matematico, fisico ed inventore di Siracusa.

L’obiettivo era calcolare l’area di un segmento parabolico, ma il metodo tradizionale avrebbe portato via oltre 20 minuti. E la strada intrapresa da Francesco è risultata essere molto più veloce ma egualmente efficace. Il bello però è che questo 16enne sembra sia il primo ad averci pensato al mondo. Il Teorema di Archimede afferma che l’area di un segmento di parabola equivale ai 4/3 dell’area del triangolo iscritto a esso, cioè ai 2/3 dell’area del parallelogramma circoscritto. Il giovane è partito dall’unica cosa che aveva, ovvero i coefficienti della parabola e della retta. Procedendo con una formula algebrica universale, che si può cioè applicare a tutti i problemi dello stesso tipo, Francesco è giunto al risultato finale.

Teorema di Archimede, la scorciatoia di Francesco è una novità

La sua professoressa, Caterina Vicentini, ha segnalato la cosa a due riviste specializzate di settore e ha ottenuto come risposta il fatto che questo procedimento attualmente non è noto. Ora ha trovato pubblicazione su ‘MatematicaMente’ mentre a giugno sarà divulgata da ‘Uitwiskeling’. Di solito un problema del genere trova risoluzione tramite l’applicazione degli integrali. Che però Francesco non ha ancora studiato e non conosce. La sua formula è originale ed inedita, come confermato anche dal dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano.

Lui vuole diventare un calciatore

La docente del giovane fa sapere che il ragazzo ci ha lavorato su per una settimana, illustrandole poi i risultati finali. Da lì la scoperta da parte della professoressa del fatto che si trattava di un percorso mai visto prima. E Francesco resta umile, come è giusto che sia. Lui suona anche il violino e pratica calcio, essendo avviato ora verso il professionismo. Milita infatti nel settore giovanile della Triestina dove gioca come difensore centrale. Diventare un calciatore è la sua aspirazione e lui fa sapere di essersi trasferito dalla nonna a Monfalcone pur di potere allenarsi con continuità. A questo scopo ha anche cambiato scuola. Il futuro sembra proprio essere radioso.