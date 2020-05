Stasera in tv – Quarto Grado, le anticipazioni del 29 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 29 maggio 2020, con una nuova puntata di Quarto Grado: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere, oggi 29 maggio, a partire dalle 21.25, su Rete4 con una nuova puntata Quarto Grado con la conduzione Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero. Si parlerà come sempre dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Si discuterà di un possibile indebolimento del virus o di una seconda ondata della pandemia: tanti studiosi stanno ancora ricercando ciò che potrebbe succedere nei prossimi mesi con la ripresa della vita di tutti i giorni. Anche la Serie A dovrebbe iniziare ufficialmente a partire da metà giugno completando anche il percorso in Coppa Italia.

LEGGI ANCHE >>> La disuguaglianza eleva la letalità del coronavirus nelle favelas brasiliane



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Quarto Grado, le curiosità

Durante la puntata di oggi ci sarà anche il focus sull’omicidio di Melania Rea, la donna di Somma Vesuviana uccisa dal marito Salvatore Parolisi, nel bosco di Colle San Marco il 18 aprile 2011. L’uomo, ex militare, è stato condannato a 20 anni di carcere, ma potrebbe tornare in libertà dopo meno di nove anni in carcere. La famiglia di Melania è davvero sconfortata dopo questa notizia ancora non ufficiale. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 29 maggio 2020, con una nuova puntata di Quarto Grado.