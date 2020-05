Pierdavide Carone fidanzato? Cosa si sa sulla sua vita privata

Cosa si sa su Pierfrancesco Carone e sulla sua vita privata dopo l’addio a Grazia Striano: è single oppure è fidanzato ma ci tiene alla riservatezza.

In questi giorni, il cantautore Pierdavide Carone, emerso dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, è tornato con un nuovo singolo. Il brano – i cui proventi andranno proprio a sostenere la battaglia contro il Coronavirus – si chiama “Forza e coraggio!”.

Il cantautore è molto riservato e davvero poco si sa della sua vita privata: infatti, di lui sappiamo che nel periodo di permanenza nella scuola di Amici è stato fidanzato con la ballerina Grazia Striano. La loro storia era sfociata anche in una convivenza.

La vita privata di Pierfrancesco Carone: single o solo riservato?

Si parlò anche di una presunta gravidanza della ballerina, notizia poi decisamente smentita, e qualche mese dopo venne annunciata anche la rottura tra i due. La ballerina, in un’intervista, ha spiegato che i due non hanno stretto alcuna amicizia, anche se si sentono spesso: “Dopo una storia durata 4 anni, mi sembra eccessivo rimanere amici”, ha detto Grazia Schiano.

La rottura avvenne nel 2014 e da allora sono passati sei anni, fatti di alti e bassi nella carriera di Pierfrancesco Carone, il quale ha anche lottato contro un cancro ed è stato al centro di una polemica per la sua esclusione da Sanremo. Ancora molto seguito e amato, il cantautore non ha più parlato della sua vita privata: non sappiamo dunque se è ancora single o semplicemente ci tiene alla sua riservatezza di coppia.