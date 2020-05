Pierdavide Carone, il dramma del tumore: “Mi ha salvato la musica”

La battaglia e il dramma del tumore per il cantautore Pierdavide Carone, sottoposto a un intervento e alla chemio: “Mi ha salvato la musica”.

Il cantautore Pierdavide Carone ha raccontato di aver lottato in questi mesi contro il cancro. Ha scoperto il tumore poco dopo l’esclusione da Sanremo. “L’anno scorso, mentre ero in piena corsa con i Dear Jack e finalmente stavo ottenendo le soddisfazioni che mi mancavano da un po’ a livello lavorativo, si è messa di mezzo la salute”, ha detto all’Agi.

Il 22 maggio di quest’anno, il cantautore ha rilasciato un nuovo singolo, “Forza e coraggio!”, un brano nato molto prima dell’emergenza Coronavirus, ma i cui proventi andranno proprio a sostenere questa battaglia.

La battaglia contro il tumore di Pierdavide Carone

Infatti, parte dei proventi del singolo verranno destinati all’ospedale Humanitas di Milano. Questo è un modo anche di ringraziarli per il sostegno che non gli hanno fatto mancare nella battaglia più difficile della sua vita. Carone ha dunque vissuto mesi difficili, ma trovato il conforto nella musica: “Tra una cosa e un’altra riuscivo anche a trovare il tempo di andare a suonare. Per sentirmi vivo”.

“Io mi sono dovuto sottoporre a diversi interventi, il primo chirurgico per la rimozione, poi ho dovuto fare un altro intervento per controllare una serie di altri valori e poi ho fatto la chemio”, ha detto Carone. Quindi ha aggiunto: “Ma quando avevo l’ok dei medici e mi sentivo meglio andavo immediatamente in tour, perché era la cosa che più mi rimetteva in contatto con la parte sana di me, ed è stata fondamentale, mi ha aiutato a non impazzire. Rischi di andare fuori giri, non bisogna mai perdere quello che Battiato chiama ‘centro di gravità permanente’ e la musica è stata il mio”.