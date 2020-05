Vacanze in auto per l’estate 2020: dove, come e cosa sapere sul...

Come fare a noleggiare un’auto per le vacanze estive 2020. Cosa sapere sul noleggio e l’affitto di una vettura.

Poiché durante questa estate 2020, molto probabilmente, non viaggeremo molto in aereo, ma preferiremo muoverci vicino a casa con l’automobile è importante sapere anche come noleggiarla. Se infatti abbiamo deciso di non usare la nostra auto, o magari non l’abbiamo o non è adatta ad un lungo viaggio, decidere di noleggiare una vettura potrebbe essere la soluzione giusta per partire per le vacanze estive 2020 senza dover usare i mezzi pubblici. La paura del contagio da Coronavirus è ancora presente e l’idea magari di doversi spostare con altre persone potrebbe spaventarci. Vediamo allora come affittare un’automobile per una vacanza.

Come scegliere l’autonoleggio e che tariffe guardare

Il primo consiglio che vi diamo per noleggiare un’auto è sicuramente quello di scegliere un autonoleggio della vostra città di cui vi fidiate. Sapere infatti che l’auto che andrete ad usare è molto buona e sicura è la prima regola. Fate attenzione poi alle offerte. Ce ne sono molte e dovrete scegliere quella che maggiormente fa al caso vostro magari seconda delle giornate o delle settimane. Oppure potreste scegliere un’opzione che va a chilometri se l’auto pensate di usarla poco una volta arrivati a destinazione. Chiaramente poi, in entrambi i casi e con qualsiasi tipo di opzione, dovrete cercare di essere puntuali nel riportare l’auto al noleggio per evitare problemi o sanzioni.

Quale auto a noleggio scegliere per una vacanza?

La scelta dell’auto è poi il secondo elemento importante da ricordare quando si opta per il noleggio. Dovreste cercare di non farvi fuorviare dall’idea di levarvi lo sfizio e guidare l’auto dei vostri sogni. Molto meglio invece scegliere un’automobile che sia funzionale alle vostre necessità. Cercate quindi guardare alla capienza del bagagliaio, alla comodità della seduta e agli optional come l’aria condizionata che in estate diventa fondamentale.

Ricordate di inserire i nomi dei guidatori aggiuntivi

Altro elemento da tenere in considerazione è che generalmente al momento del noleggio vi verrà chiesto chi guiderà l’auto. Infatti, qualora veniate fermati dalle forze dell’ordine alla guida ci sia non la persona indicata sulle carte, ma un’altra, potreste incorrere in sanzioni anche molto salate. Cercate allora, se siete magari in 4, di avvisare la compagnia di autonoleggio che avrete necessità di alternarvi alla guida e loro vi indicheranno qual è la soluzione che fa al caso vostro.

Che assicurazione scegliere sull’auto noleggiata?

Per noleggiare un auto per andare in vacanza durante l’estate 2020 sappiate poi che l’assicurazione è importantissima. Generalmente le compagnie di noleggio propongono delle assicurazioni base, ma che non coprono tutti gli imprevisti possibili. Poiché prevenire è meglio che curare, soprattutto in questo momento storico, cercate di prendere un’assicurazione completa, anche a costo di pagare qualcosa di più, ma per essere il più sicuri possibili.

Fotografate i danni pre-esistenti

Prima di partire poi fate delle fotografie all’automobile e inviate al noleggiatore in cui indicate tutti i danni pre-esistenti. Una piccola riga, un’ammaccatura… qualsiasi cosa che l’auto abbia prima di partire e che non vi possa essere imputata come danno una volta tornati in sede.

Una volta seguiti tutti i nostri consigli e scelta l’auto più adatta per voi non resta che fare una cosa: partire!