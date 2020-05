Netflix, catalogo: tutte le nuove uscite di Giugno 2020

Aumentano i contenuti sulla piattaforma streaming più in voga del momento. Scopriamo che cos’ha in serbo per noi Netflix nel mese di Giugno.

Come d’abitudine, Netflix rinnova i propri titoli per il mese a venire. Ecco a voi l’elenco delle più attese uscite per il mese di Giugno 2020. Tornerà l’amatissima Dark con la sua terza ed ultima stagione, la serie tv tedesca che ha in poco tempo fatto il giro del mondo. Anche l’attesissima quarta stagione di Tredici fa capolino tra i titoli più acclamati sulla piattaforma. Di maggiore spicco sono inoltre Dunkirk, del famoso regista Christopher Nolan, e Curon, una nuova serie tv tutta italiana pronta a stupirci. Anche la sezione film ha in serbo numerose sorprese: di rilievo sono soprattutto le pellicole di Spike Lee. Senza più indugi vediamo dunque quali sono i titoli che ci terranno incollati allo schermo il prossimo mese.

Per quel che riguarda le Serie tv, prepariamoci al ritorno il 21 Giugno di Suite, con la Parte 2 della sua Stagione 8. Farà il suo ingresso 24 il 24 Giugno, con tutte le stagioni dalla prima all’ottava. Di rilievo sono anche la settima stagione di New Girl, e la quarta di Modern Family, entrambe in arrivo il 9 Giugno.

Per la sezione Serie tv Netflix Originals, oltre alle sopracitate Dark, Tredici e Curon, in arrivo rispettivamente il 27, 5 e 10 Giugno, spiccano anche altri titoli. È il caso di The Politician, in arrivo il 19 giugno con la sua seconda stagione. Faranno il loro debutto il 4, 10 e 12 Giugno le nuove serie Mi senti?, Reality Z e Estate di morte. Da segnalare anche le Stagioni 2 di Mister Iglesias, The order e La cosa più bella, in arrivo il 17, 18, e 19.

Tra le Stand-up comedy sono di rilievo invece le uscite di Al passo con i Kardashian, la quinta stagione di Queer Eye il 5 Giugno e la seconda stagione di Dating Around il 12 Giugno.

Film e animazione: cosa ci riserva Netflix per il mese di Giugno

Il rinnovo mensile della piattaforma streaming più famosa del mondo investe anche i Film e il mondo degli Anime. Scopriamo insieme i nuovi titoli.

Per quel che riguarda la sezione Film, sono in arrivo il 1 Giugno Gremlins, Into the storm, Lego Batman-Il film, I mercenari 3 e Ready Player One. Seguono poi Senza lasciare traccia il 2 Giugno, Inganni Online il 7, e John Rambo in arrivo il 15. C’è spazio anche per il Film Netflix Originals. Spiccano soprattutto i titoli The last Days of American Crime, disponibile dal 15 Giugno e Proiettile Vagante, disponibile invece dal 19.

Il mondo degli Anime e dell’Animazione ci terranno con il fiato sospeso grazie all’arrivo dell’attesissima Parte 2, Stagione 3 de L’attacco dei giganti. In arrivo il 30 Giugno anche la Stagione 17 dei tanto amati Griffin.

