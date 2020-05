Una infermiera aggredita da una cliente mentre fa la spesa. Quest’ultima la accusa di “diffondere i germi”. L’episodio fa molto discutere.

Un bruttissimo episodio con sfortunata protagonista una infermiera aggredita è avvenuto in Inghilterra, nella località di Burton-upon-Trent. Lei si chiama Kimberley Simpson e stava facendo la spesa in quel poco tempo libero che aveva fra un turno e l’altro. Kimberley, come tanti altri suoi colleghi nel resto del mondo, è impegnata ogni giorno nel salvare delle vite.

Purtroppo uno squilibrata le si è scagliato contro, accusandola di diffondere i germi. La vicenda ha avuto luogo all’interno di un supermercato. Ad aggredirla è una donna, che spinta dalla paura di contrarre il Coronavirus, non ha esitato a farle del male e poi ad insultarla e a dirle di andarsene subito via. L’infermiera aggredita era andata a fare la spesa con indosso la sua uniforme da lavoro. Su Youtube Kimberley ha pubblicato un video in cui spiega la controversa vicenda e sostiene di avere notato quella donna inseguirla già da un pò. Trascorsi diversi minuti è poi avvenuta l’aggressione.

Infermiera aggredita, “Non stavo facendo niente di male”

“Mi ha urlato per ben dieci minuti prima che decidessi di filmarla perché mi stava seguendo. Nessuno dipendente del supermercato mi ha aiutato e questa cosa mi ha fatto male. Sono profondamente disgustata dal comportamento di questa donna, io non ho fatto niente di male”. Lei stessa poi ha detto che non ci sono prove tali da sostenere che il suo vestiario da lavoro possa contribuire a veicolare il virus. C’è da dire che, secondo le norme del sistema sanitario britannico, non c’è l’obbligo per infermieri e personale medico di togliere la divisa di lavoro dopo avere smontato. Seppure sia una cosa consigliata.

