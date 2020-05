Nella serata di ieri un incidente presso Padova ha portato alla scomparsa di una persona. Coinvolte due automobili ed una persona in bici.

C’è un morto a seguito di un incidente in provincia di Padova avvenuto nel corso della serata di giovedì 28 maggio. Nel territorio compreso all’interno del Comune di San Pietro Viminario è avvenuto uno scontro tra due auto, con anche una persona a bordo di una bicicletta coinvolta.

Una Alfa Romeo condotta da una persona di 47 anni ha tamponato la bici che proveniva dall’opposto senso di marcia. Le cause sono ancora da accertare. Fatto sta che poi la vettura è andata a sbattere contro un’altra auto, una Alfa Romeo Giulietta. Sulla bici c’era un giovane di 18 anni mentre al volante della seconda macchina un 24enne. A perdere la vita risulta essere il conducente della Alfa Romeo. Per il 47enne non c’è stato niente da fare, con i soccorritori del 118 che lo hanno trovato già privo di vita.

Incidente Padova, niente da fare per uno dei coinvolti morto sul colpo

Si ritiene che il suo decesso sia avvenuto sul colpo. Per quanto riguarda i due ragazzi, entrambi hanno ricevuto un immediato ricovero in ospedale a Padova. Per fortuna non risultano essere in pericolo di vita. Il luogo dell’incidente ha visto l’arrivo anche di alcune pattuglie dei Carabinieri di stanza ad Albignasego ed a Monselice, oltre che dei Vigili del Fuoco.

