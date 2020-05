Un bambino di 9 anni è vittima di un incidente terribile in motocicletta. I dottori devono amputargli parte della gamba, ma lui è deciso a tornare a ballare.

Un bambino di 9 anni riesce a mantenere il sorriso ed è desideroso di tornare a ballare e a fare ginnastica, due delle sue più grandi passioni, nonostante la sua gamba sia stata amputata in un terrificante incidente in motocicletta avvenuto davanti alla sua famiglia. Max Clark è stato colpito da un motociclista al Rosemead Park di Hull.

Leggi anche -> Incidente Rovigo | scontro fra due auto e un camion | un morto

Il piccolo Max era uscito per la prima volta insieme alla sua famiglia dalla quarantena, quando un motociclista l’ha colpito ed è scappato lasciandolo tremendamente ferito. L’operazione chirurgica gli ha salvato la vita ma è stata necessaria l’amputazione parziale della sua gamba. Per la madre Kirsty, di 31 anni, suo figlio “sta bene. E’ in grado di spostarsi da solo dal letto alla sedie a rotelle anche se ha subito un’amputazione fino al ginocchio“, così racconta. La giovane madre e il suo compagno Paddy avevano deciso di portare i loro quattro figli al parco per incontrare degli amici. Era la prima volta che la famiglia usciva dalla quarantena imposta dal 21 marzo. Dopo neanche 15 minuti dall’arrivo, però, Max è stato investito e portato al Hull Royal Infirmary.

Leggi anche -> Incidente Spoleto | Cristina muore tragicamente a 30 anni | FOTO

La forza del piccolo Max Clark

Max non è un bambino che si arrende ed è desideroso di tornare a ballare e a fare ginnastica anche se, dice Kirsty: “Lo sa che ci vorrà molto tempo prima che sarà in grado di tornare a fare le cose che era abituato a fare, ma la sta prendendo molto meglio di quanto potessimo sperare“. L’insegnante di ginnastica di Max, Joanna Grant, ha aperto una pagina di crowdfunding per raccogliere del denaro per aiutare la famiglia con le spese mediche, che ha già raggiunto 8 mila sterline.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!