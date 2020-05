Fast And Furious, la morte di Paul Walker: cosa è successo davvero

Paul Walker è scomparso tragicamente nel novembre 2013. L’attore è stato tra i più amati soprattutto grazie al film “Fast And Furious”

Una tragedia davvero incredibile quello avvenuta nel novembre 2013. Uno degli attori più amati, Paul Walker, soprattutto in Fast and Furious, è morto a bordo della sua Porsche, mentre tornava da un evento di beneficenza insieme a un amico. Secondo le prime ricostruzione è stata la velocità esagerata: lui e il suo amico Roger stavano percorrendo la strada a circa 150 km/h dove c’è il limite di 70. Il tutto è stato ricostruito dalla polizia stradale dopo l’incidente con alcuni ingegneri che hanno analizzato ciò che è rimasto della vettura: nessun problema in frenata e per quanto riguarda l’accelerazione.

Fast And Furious, la morte di Paul Walker: le curiosità

Successivamente gli investigatori del dipartimento di polizia della contea di Los Angeles e la polizia stradale della superstrada della California hanno riscontrato che lo pneumatico anteriore sinistro e quello posteriore destro avevano circa 9 anni. Un grave errore visto che vanno cambiati ogni 4 anni. Ma non c’è stato un problema meccanico, ma soltanto l’eccesso di velocità con l’addio di due amici.