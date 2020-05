Su Instagram Belen Rodriguez prova a voltare pagina. La showgirl argentina cerca di dimenticare la rottura con Stefan De Martino in questo modo.

La recente rottura con Stefano De Martino ha scosso nel profondo Belen Rodriguez, come era comprensibile. Lei stessa ha pubblicato un messaggio dove sostanzialmente conferma l’avvenuta separazione dal ballerino e presentatore televisivo originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

I due avevano trascorso le ultime settimane l’una lontana dall’altro, a causa degli impegni lavorativi di lui che aveva raggiunto Napoli per lavorare a ‘Made in Sud’ direttamente negli studi Rai del capoluogo partenopeo. Adesso Belen Rodriguez tenta di esorcizzare il dolore facendosi vedere in una bellissima immagine. La 35enne argentina compare con in braccio un bel bebè, venuto al mondo da pochi giorni. Si tratta del figlioletto di Prisca, una sua amica. La showgirl si complimenta con la neomamma e la sua espressione di dolcezza la dice lunga.

Belen Rodriguez, i messaggi dei fans: “Un giorno lo farai con tuo figlio”

In molti speravano che, dopo la riconciliazione con Stefano De Martino avvenuta alla luce del sole a febbraio 2019, la coppia potesse dare un fratellino od una sorellina al loro figlio Santiago. Ma a quanto pare non sarà così. Ed i followers di lei le fanno coraggio. “Sei bellissima come sempre”. “Ancora più bella con un bambino in braccio”. “Spero che un giorno riuscirai a tenere così tuo figlio”. “Mi auguro che ti riprenderai presto, si vede che sei provata e molto triste”. Sono alcuni dei messaggi scritti dai suoi followers sotto a questo dolcissimo post.