Amici: ex docente e allieva si sposano e diventano genitori – VIDEO

Ex docente e allieva di Amici di Maria De Filippi, ovvero Luca Pitteri e Brigida Cacciatore, si sposano e diventano genitori.

Ha fatto molto discutere in questi mesi la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller. Da insegnante e allievo, i due ormai fanno coppia fissa, ma non è l’unica coppia nata in questo modo all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Infatti, qualche anno fa, il maestro Luca Pitteri ebbe una bella storia d’amore con Monica Hill, altri tempi tant’è che il talent show si chiamava Saranno Famosi e si era appena conclusa la prima edizione.

Successivamente, l’ex prof di Amici lasciò Monica Hill e adesso ha addirittura sposato un’altra ex alunna del programma di Canale 5, Brigida Cacciatore, cantante della quinta edizione. I due hanno anche un figlio di nome Gioele. L’ex docente della scuola di Amici ha spiegato: “Eh sì, ho trovato finalmente l’amore. Ho conosciuto Brigida, lei è un’allieva della quinta edizione di Amici. Una cantante straordinaria, con materiale umano, tecnico e artistico davvero molto elevato. E adesso è mia moglie, oltre a essere la madre di mio figlio Gioele”.