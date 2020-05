La passione per i viaggi può tornare molto utile quando un’amica compie gli anni

Lentamente si sta ricominciando a pensare alle vacanze. O meglio, a prendere in considerazione la possibilità di pianificare qualcosa per la prossima estate. Difatti chi ama viaggiare non ha mai smesso di pensarci, anche nel periodo di chiusura totale è stato difficile accettare l’idea che ogni tipo di viaggio o spostamento fosse diventato impossibile.

Ora però si iniziano a vedere i primi segnali di apertura. Quasi sicuramente sarà un’estate strana, con qualche limitazione che rimarrà e tante nuove regole da seguire. L’importante però è avere l’opportunità di ripartire, non solo come concetto applicato ai viaggi e alle vacanze.

Se questo mondo sta mostrando già qualche segnale di ripartenza, ci sono cose che sono ancora impossibili e lo rimarranno ancora per un po’. Una di queste sono le feste di compleanno con le amiche. Perché finché si sta con i parenti, soprattutto se conviventi, gli assembramenti festosi sono consentiti. Con le amiche invece il discorso cambia, perché al momento il massimo concesso è vedersi per poco tempo, stando a distanza, con la mascherina e altri accorgimenti poco consoni per un compleanno.

Anche senza festa però è possibile far felice la festeggiata con dei regali di compleanno per una donna che ama viaggiare. Così se sta già pianificando di partire per le vacanze, potrà farlo accessoriata; altrimenti le regalerete qualcosa di bello e utile per il prossimo viaggio. A prescindere dalla data di partenza.

Ma quali possono essere dei regali di compleanno per lei all’altezza dell’occasione? Guardando il lato pratico uno scatolone pieno di mascherine, guanti e disinfettante gel sarebbe graditissimo, perché ne farebbe un gran uso. Come stile però non è proprio il massimo ed è probabile che cerchiate altro.

In questo caso abbiamo selezionato 5 regali di compleanno per una donna viaggiatrice.

Chissà, magari c’è anche qualcosa che vorreste per voi.



Ripiani per valigie

Preparare la valigia è il momento più importante della preparazione di un viaggio o una vacanza. I Ripiani per valigie sono una soluzione geniale per velocizzare la preparazione della valigia, soprattutto quando è il momento di ripartire. Aggiunge all’interno della borsa, trolley o valigia 3 ripiani pieghevoli in cui organizzare al meglio tutto il vestiario, per un’organizzazione da vere professioniste dei viaggi.

Poster 100 posti da visitare

C’è una linea di poster con 100 caselle da grattare e sono dedicati a vari argomenti. Uno di questi è sui viaggi e raccoglie 100 mete da sogno da ogni angolo del mondo. Le caselle delle mete che avete già visitato possono essere grattate per rivelare l’illustrazione a colori. Per le altre, non vi resta che viaggiare.

Cuscino da mano

Quando si viaggia capita di dormire ovunque. Nelle sale di attesa degli aeroporti, sui pullman e in ogni posto che non sarebbe proprio l’ideale per schiacciare un pisolino. Il Cuscino da mano è un ottimo compagno di viaggio, un cuscino che sta comodamente nello zaino, è ergonomico e si adatta a moltissime posizioni. Per dormire comodamente ovunque vi capiti.

Tigre tibetana da viaggio

Un regalo di compleanno per la donna che ama viaggiare che unisce l’utile al dilettevole e ha un prezzo contenuto è la Tigre tibetana da viaggio. Si tratta di una bellissima sacchetta per la biancheria sporca che rievoca i tappeti Tibetan Rug. Dei tappeti artistici orientali che rievocano le pelli delle tigri.

Guinzaglio 6 in 1

Se la vostra amica va sempre in vacanza con il suo cane un regalo di compleanno interessante è il Guinzaglio 6 in 1. Si tratta di un guinzaglio con cavo retrattile che guadagna anche altre 5 funzioni. Ha lo spazio per mettere il rotolino dei sacchetti; uno scompartimento per i croccantini, una ciotola staccabile per far bere il cane; una torcia per le passeggiate serali e anche un orologio digitale.