Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci confessa: “Ho pianto molto”. L’attrice ha raccontato sui social, durante una diretta, un ricordo commuovente del set assieme ad una collega.





La splendida interprete in prima serata della fiction Vivi e lascia vivere ha raccontato a tutti i propri followers sui social di un episodio avvenuto sul set assieme alla collega interprete Bianca Nappi.

Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci e i retroscena sulla fiction: “Ho pianto molto”

Sarà protagonista dell’ultimo episodio della serie trasmessa in prima serata su Rai 1, Elena Sofia Ricci, interpretando il ruolo della protagonista Laura. La splendida attrice ha raccontato a tutti i propri fan sui social di un retroscena avvenuto proprio sul set della fiction Rai e che ha condiviso con una collega interprete della serie.

Molto attiva anche sui social, la Ricci ha fatto una diretta in ognuna delle ultime settimane, accompagnata a turno dagli attori colleghi nella serie televisiva. Nella giornata di oggi, l’ospite della diretta è stata Bianca Nappi, che nella fiction interpreta il ruolo della più cara amica di Laura, Rosa. E’ stato durante questa diretta che i fan hanno chiesto alle attrici di raccontare l’episodio più bello che ricordassero l’una dell’altra.

Elena Sofia Ricci ha a questo punto ricordato il momento in cui la Nappi le si è avvicinata dicendole: “io ci sono”. “Era una scena ma io sono scoppiata a piangere”, ha affermato la Ricci, continuando ancora: “Ho pianto molto, ma era un pianto vero, non il pianto di Laura”. Ricordando inoltre che subito dopo ci fu un vero e caldo abbraccio tra le due attrici. La Ricci ha parlato di un momento speciale, di “rarità che capitano sul set”. Le due attrici si erano precedentemente incontrate su un altro set, quello di Mine Vaganti e già allora era da subito nato un bel feeling tra di loro. La Ricci ha parlato della Nappi come una persona bella d’animo, sottolineando che fare con la collega questo percorso “è stato bellissimo”.