È una notizia shok, quella che lascia Emanuela Tittocchia. Al centro delle sue dichiarazioni c’è il fidanzato di Valeria Marini. Scopriamo l’intervista.

Parla Emanuela Tittocchia, l’opinionista di Barbara d’Urso. La donna ha rilasciato oggi una lunga intervista al magazine Nuovo, e le sue dichiarazioni sono dei veri e propri scoop. Le parole di Emanuela hanno già dato vita a numerose chiacchiere, e faranno sicuramente parlare per giorni. Che cosa ha detto la donna? Al centro dei suoi discorsi ci sono Valeria Marini ed il suo fidanzato Gianluigi Martino. Sembrerebbe proprio, a parere di Emanuela, che l’uomo non si sia comportato bene nei confronti della compagna. Che cosa è successo? Scopriamolo insieme.

“È uno che vuole emergere e bazzica da sempre il dietro le quinte dello spettacolo…” dichiara la donna riferendosi a Gianluigi. “Abbiamo avuto un flirt, ci siamo anche baciati e non ho problemi a dirlo…” continua lei sganciando la bomba. Pare dunque che il compagno della Marini ci abbia realmente provato con la Tittocchia. “Ben presto però ho capito che il suo reale obiettivo era quello di diventare popolare..” ha aggiunto Emanuela nell’intervista.

Emanuela Tittocchia su Valeria Marini: “Potrebbe essere la vittima di una bugia”

Emanuela Tittocchia smaschera pubblicamente il fidanzato di Valeria Marini, Gianluigi Martino. Rivela infatti di aver avuto un flirt con il ragazzo, e che tra i due sia scappato anche un bacio. Pare proprio che ad Emanuela non vada a genio il compagno della Marini. Qual è il reale motivo delle sue dichiarazioni al magazine? “Non credo che sia innamorato di lei, visto che ci ha provato anche con me..” racconta la donna. Sembrerebbe infatti intenta a lanciare un avvertimento a Valeria. “Credo ben poco a questo amore profondo che Gianluigi dichiara di provare per lei: dice solo sciocchezze” continua. Lo scopo della Tittocchia è dunque quello di aiutare la Marini e di farle aprire gli occhi. “Potrebbe essere lei la vittima di una bugia.” Tutti gli occhi sono adesso puntati sulla fidanzata di Gianluigi. Quale sarà la sua reazione?

