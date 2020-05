Uomini e Donne, Davide Basolo: chi è l’Alchimista, curiosità e vita privata

Chi è Davide Basolo, il misterioso Alchimista della trasmissione Uomini e Donne: curiosità e vita privata, cosa c’è da sapere su di lui.

Il suo personaggio è stato sicuramente il più affascinante di queste settimane di trasmissione di Uomini e Donne: stiamo parlando dell’Alchimista, che dopo aver dato diversi indizi ieri si è rivelato al pubblico.

Il giovane che corteggia Giovanna Abate nascosto dietro la maschera di Dalì (proprio come nella serie La casa di carta) ha lasciato a lungo il mistero. All’inizio si pensava fosse Alessandro Graziani, che invece è stato poi tra i protagonisti del corteggiamento nel corso del programma.

Il misterioso Alchimista di Uomini e Donne: chi è Davide Basolo

Era circolato anche il nome di Manuel Galiano, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, infine Elena Benedini, fiorentina e presunta ex ragazza dell’Alchimista, aveva rivelato la sua identità attraverso le Stories di Instagram. Dietro la maschera di Dalì si nascondeva un bartender nato a La Spezia: Davide Basolo. La conferma definitiva è arrivata quando nella puntata trasmessa il 27 maggio il giovane ha sceso le scale per la prima volta a volto scoperto.

Rispetto ad Alessandro Graziani e a Sammy Hassan, l’altro corteggiatore di Giovanna Abate, di fatto Davide Basolo è un nome totalmente nuovo al mondo televisivo. Seguito su Instagram da qualche migliaio di follower, il giovane attualmente fa il barman a Firenze, ma in passato è stato responsabile di sala in un locale di Formentera. Inoltre, tra il 2018 e l’inizio 2019 è stato anche responsabile di vendita presso lo Shopinn Outlet Village di Brugnato. Grande tifoso del Milan, ama molto fare sport e curare il suo corpo in palestra, inoltre ha diversi tatuaggi, tra cui la citazione di un brano di Vasco Rossi.