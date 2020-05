Trump firmerà un ordine esecutivo per contro i social media – VIDEO

Secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, Donald Trump ha intenzione di firmare un ordine esecutivo per limitare i contenuti dei social media.

Il portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha anticipato ai giornalisti presenti sull’Air Force One di ritorno da Cape Canaveral, che il presidente Usa Donald Trump ha intenzione di firmare entro sera un ordine esecutivo sui social media. Il timore è che tale provvedimento consista in una censura, visto che il numero uno della Casa Bianca di recente ha tuonato contro Twitter minacciando di chiuderlo per l’allerta disinformazione.

La notizia è stata commentata nelle scorse ore dal numero uno di Facebook, Mark Zuckeberg: “Bisogna prima capire che cosa intenda fare, tuttavia, in linea generale, non mi sembra una giusta reazione da parte del governo censurare una piattaforma perché si è preoccupati della censura”.

