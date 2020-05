Morto Tony Scannell, l’attore era un volto noto delle serie tv

Tony Scannell, l’attore irlandese che era un volto noto delle serie tv, soprattutto per il ruolo di Ted Roach in Metropolitan Police, è morto.

L’attore irlandese Tony Scannell è morto questa settimana all’età di 74 anni. Era noto al grande pubblico, anche in Italia, per aver recitato il ruolo di Ted Roach nella serie televisiva Metropolitan Police, che lasciò dopo nove stagioni.

Nella sua carriera, Tony Scannell ha avuto anche diversi ruoli in Waking The Dead, Flash Gordon e nel film per la televisione Il male non muore mai. La sua tragica morte è stata confermata da un amico su Facebook.

Il ricordo dell’attore Tony Scannell

Suo padre, Tom Scannell, era un portiere professionista e giocò una volta per la Repubblica d’Irlanda contro il Lussemburgo nel 1954. Nel 2002, Tony Scannell fu costretto a dichiararsi in bancarotta, dopo aver accumulato decine di migliaia di sterline di debiti. Non si conoscono le cause del suo decesso.

Nella serie televisiva Metropolitan Police entrò a far parte nel 1984, a partire dal secondo episodio, trasmesso per la prima volta il 23 ottobre 1984, e vi rimase fino al 1993, nonostante fosse stato scritturato per solo due episodi. Uscito di scena dopo nove anni, fece rientro nella nota serie, andata in onda per 26 stagioni e 2412 episodi trasmessi, nel 2000, apparendo in due episodi.