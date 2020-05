La storia di Nick Reeder, il vigile del fuoco vedovo e padre di tre bimbe

Nick Reeder è il protagonista di Extreme Makeover: Home Edition – Ricominciare da zero, in onda stasera su Real Time. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Un pompiere, sua madre e i suoi 3 bambini vivono in un piccolo appartamento. L’uomo ha bisogno di iniziare una nuova vita dopo la morte di sua moglie, partendo da una nuova casa. Comincia così l’avventura di Nick Reeder, il protagonista di Extreme Makeover: Home Edition – Ricominciare da zero, un programma tv che va in onda stasera sul canale Real Time. Conosciamolo più da vicino.

Ritratto di Nick Reeder

La vita di Nick Reeder è stata sconvolta nel 2018 da un evento triste quanto inaspettato. L’amore della sua vita, Amanda Sawyer, era pronta insieme a lui ad accogliere la nascita di due gemelle. Le piccole sarebbero state due piacevoli “new entry” dato che in famiglia c’era già una bambina. Nick descrive Amanda come la sua anima gemella: “Ci siamo incontrati su un sito online, ci siamo dati un appuntamento al buio e da quel momento non ci siamo più lasciati. È stato sicuramente un colpo di fulmine”.

Ma la tragedia ha stravolto quello che avrebbe dovuto essere un parto regolare. Amanda ha dato alla luce due gemelle, Kelce e Kaia, ma subito dopo è svenuta. Nick non sapeva che quelli sarebbero stati gli ultimi istanti di vita con sua moglie. Un aneurisma ha messo fine alla sua vita a soli 37 anni, lasciando Nick a provvedere da solo a tre figli.

“È svenuta e poi i dottori sono entrati immediatamente per cercare di comprendere cosa fosse successo”, ha ricordato Reeder. Poi gli eventi hanno preso il sopravvento, e la sua vita ha subìto una svolta straordinaria. “Penso di potermela cavare da solo. Dopotutto, sono un pompiere. Aggiusto le cose. Questo è ciò che faccio. Ma non sarà semplice, sopratutto senza la persona che amavo di più al mondo”. Per sapere com’è andata a fine, non perdetevi la puntata di stasera di Extreme Makeover su Real Time.

