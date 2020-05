Stasera in tv | Vivi e lascia vivere, serie tv: ultima puntata, oggi 28 Maggio

L’ultimo episodio della serie tv Vivi e lascia vivere mostra una Laura diversa, non più combattiva come costantemente è stata per tutta la narrazione della sua storia. L’attività sua e delle sue amiche sta per subire un brusco arresto, tanto che l’unica soluzione per tentare di salvarla sembra essere quella di cederla. Tutte le donne si ribellano all’idea, mentre Laura appare rassegnata. In realtà, il comportamento remissivo della donna è dovuto al ricatto che la porta ad avere paura per la sua vita e quella dei suoi figli. Tuttavia il finale di stagione non mancherà di sorprenderci.