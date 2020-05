Stasera in tv film – Morte Sulla Scogliera: il film in prima serata di Rai 2

Stasera in tv film – Morte Sulla Scogliera: il film in prima...

Morte Sulla Scogliera, film TV di produzione tedesca del 2019 diretto da Thomas Berger è un crime che tiene con il fiato sospeso fino alla fine: la trama della pellicola in onda oggi, 28 maggio

Un giallo vecchio stile che vira più sul genere poliziesco che sul thriller ad alta tensione e nel quale la sfumatura del noir a tratti si fa più intensa. Due poliziotti che non si sopportano sono costretti a risolvere insieme un caso di omicidio che finisce per coinvolgere un’intera cittadina. Scopriamo di seguito la trama del film che occuperà in palinsesto la prima e la seconda serata di Rai 2, a partire dalle ore 21.20.

Morte Sulla Scogliera, trama

Il corpo senza vita di Jakob Thomsen viene ritrovato in fondo a una scogliera. Inizialmente, l’ipotesi che l’uomo si sia suicidato appare come la più probabile, ma presto la sua morte viene associata alla scomparsa di sua moglie Anna e di sua figlia Lilly. Tom, altro figlio della vittima, si rifiuta di stare con i nonni e conferma agli investigatori che il padre non si sarebbe mai tolto la vita volontariamente. Sul caso gli investigatori Hella e Kessler, che si detestano e che tuttavia mettono da parte i propri trascorsi per dedicarsi al meglio alla risoluzione del mistero.

I cittadini di Nordholm, inoltre, non facilitano il compito ai due investigatori perché retinenti a fornire informazioni, una diffidenza che si scoprirà avere cause e radici molto profonde.

Hella scopre che suo marito l’ha tradita ripetutamente con Anna, scomparsa e moglie della vittima, e messo alle strette l’uomo le confesserà di aver provato sentimenti intensi per la donna e abbandonerà poi il tetto coniugale.

Lilly verrà ritrovata sulla spiaggia in pessime condizioni fisiche e racconterà di essere stata rapita da un uomo misterioso.

Le riprese del film si sono effettivamente svolte a Nordholm, in Danimarca.

Cast principale:

Heino Ferch,

Barbara Auer,

Rainer Bock,

Finn Fiebig,

Anja Kling,

Dietrich Hollinderbäumer,

Ulrike Kriener,

Timo Hack.

