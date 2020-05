Stasera in tv film – Femmine Contro Maschi: trailer, cast e trama del film

Femmine contro maschi, film del 2011 diretto da Fausto Brizzi, è lo spin off di Maschi Contro Femmine e sarà questa sera in tv: le anticipazioni

Il film Femmine Contro Maschi, in tv oggi 28 maggio su Canale 5 alle ore 21.20, è lo spin off dell’apprezzatissimo Maschi Contro Femmine e con la stessa vena ironica sviluppa le storie dei personaggi secondari di questa prima pellicola.

Scopriamo insieme trama, cast e trailer del lungometraggio vincitore dell’edizione 2011 del festival La Primavera del Cinema Italiano – Premio Federico II.

Trama

Pietro è vittima di un banale incidente che lo porta però a perdere la memoria. Il benzinaio, sfegatato fan della Juventus e marito poco attento (oltre che fedifrago convinto) perde il ricordo di tutta la sua esistenza dal liceo in poi. La sofisticata Anna approfitta dell’evento per rimodellare il burbero marito nell’uomo che ha sempre sognato accanto a sé. Pietro sarà all’altezza del nuovo ruolo, ma confrontandosi con gli amici si renderà conto di come Anna lo abbia raggirato.

Rocco e Michele sono due amici di lunga data che suonano insieme in una cover band dei Beatles. Dato che la moglie non vede di buon occhio la sua passione, Michele racconta a Diana di non essere più in contatto con l’amico quando, in realtà, continua a frequentarlo in segreto e a esibirsi con lui. Le cose si complicano quando Rocco viene cacciato di casa dalla partner e chiede aiuto proprio a Michele.

Marcello e Paola sono divorziati da anni, tuttavia quando incontrano la madre di lui, Clara, fingono che non sia così. La donna è infatti malata di cuore e una volta al mese vanno a trovarla regolarmente con i due figli, recitando la parte della famiglia perfetta. Quando Marcello scopre che Clara ha ancora pochi mesi di vita chiede alla moglie di tornare ad abitare insieme e farla vivere con loro, estromettendo in questo modo Roberto, attuale compagno di Paola. La nuora incredibilmente accetta e lo stesso farà Roberto, per amor suo. La nonna invadente, però, inizierà a cogliere qua e là qualche incongruenza e i due si affanneranno sempre più per non farle scoprire la verità sulla fine della loro relazione.

Femmine Contro Maschi, cast e comparse:

Claudio Bisio (Marcello)

Nancy Brilli (Paola)

Salvatore Ficarra (Rocco)

Valentino Picone (Michele)

Francesca Inaudi (Valeria)

Emilio Solfrizzi (Piero)

Serena Autieri (Diana)

Giuseppe Cederna (Renato)

Wilma De Angelis (Nonna Clara)

Luciana Littizzetto (Anna)

Fabio De Luigi (Walter Bertocchi)

Paolo Ruffini (Ivan)

Paola Cortellesi (Chiara)

Chiara Francini (Marta)

Marta Zoffoli (Lisa)

Lucia Ocone (Monica)

Alessandro Preziosi (Diego)

Fabrizio Rizzolo (dott. Piero Morra)

Carla Signoris (Nicoletta)

Nicolas Vaporidis (Andrea)

Giorgia Würth (Eva Castelli)

Sarah Felberbaum (Francesca)

Matteo Urzia (Alberto)

Hassani Shapi (Pakistano)

Armando De Razza (Roberto)

Rosabell Laurenti Sellers (Flavia)

Edoardo Cesari (Lorenzo)

Dario Chiazzolino (chitarrista)

Gigio Alberti (dottor Pandolfelli)

Enzo Salvi (cameo)

Massimo Morini (giudice Beatlemania)

Alessandra Chiari (Modella nuda)

Elena Perino (Modella nuda)

Francesca Piccinini (se stessa)

Femmine Contro Maschi, trailer

