Stasera in tv film – Air Force One: cast, trailer e trama del film di oggi

Air Force One, film del 1997 diretto da Wolfgang Petersen, vede Harrison Ford vestire i panni del presidente USA James Marshall, sul cui aereo si sono imbarcati dei terroristi

La pellicola in onda oggi, 28 maggio, su Rai 3 ore 21.20, si intitola Air Force One e ha come protagonista Harrison Ford: un presidente di Stato integerrimo che finisce per scontrarsi da vicino con degli spietati terroristi.

Scopriamo insieme la trama del film.

Trama

Il presidente degli Stati Uniti d’America James Marshall è un uomo animato dal desiderio di far tanto per il proprio paese. Imbarcatosi con la famiglia sull’aereo presidenziale Air Force One per un viaggio, scoprirà in volo che su questo si sono infiltrati dei terroristi kazaki, guidati da Egor Korshunov.

Il gruppo ha come obiettivo quello di liberare il generale Ivan Radek. Dittatore del loro paese, il generale è tenuto prigioniero nelle carceri russe, ma è stato catturato grazie allo sforzo coordinato della Delta Force e della Specnaz. Vengono eliminate molte guardie del corpo e alcuni membri dello staff, tuttavia il presidente viene fatto salire sulla capsula di salvataggio, espulsa dall’aereo. Almeno così sembra al gruppo di terroristi che iniziano a uccidere i passeggeri dell’aereo nell’intento di far accogliere le proprie richieste. Il presidente James Marshall, in realtà, si soltanto nascosto in attesa di attuare il suo piano per mettere in salvo gli ostaggi.

Air Force One, cast completo:

Harrison Ford (presidente James Marshall)

Gary Oldman (Egor Korshunov)

Glenn Close (vicepresidente Kathryn Bennett)

Wendy Crewson (Grace Marshall)

Paul Guilfoyle (Lloyd Sheperd)

William H. Macy (maggiore Caldwell)

Liesel Matthews (Alice Marshall)

Xander Berkeley (agente Gibbs)

Dean Stockwell (segretario della difesa Walter Dean)

Tom Everett (addetto alla sicurezza nazionale Jack Doherty)

Donna Bullock (vicesegretaria di stampa Melanie Mitchell)

Jürgen Prochnow (generale Ivan Radek)

Levan Uchaneishvili (Sergei Lenski)

Oleg Taktarov (guardia dei prigionieri)

Elya Baskin (Andrei Kolchak)

Air Force One, trailer originale

