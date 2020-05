Romina scappa a 14 anni con il fidanzato, il padre la decapita nel sonno

La giovane Romina, ragazza di appena 14 anni, è stata decapitata nel sonno dal padre. L’uomo ha perso la testa quando è scappata con il fidanzato.

Il desiderio di coronare l’amore per il fidanzato e vivere in piena libertà è costato la vita a Romina Ashrafi, ragazza iraniana di appena 14 anni. La giovane si era perdutamente innamorata di un uomo di 35 anni con il quale voleva convolare a nozze. L’uomo aveva chiesto la mano al padre di Romina, ma questo si era opposto allo sposalizio. Così, una notte, la coppia di amanti è fuggita verso il nord del Paese.

Il piano della coppia era quello di sposarsi in segreto e vivere il loro amore lontano da chi voleva ostacolarlo. Il padre, però, ha denunciato l’accaduto alla polizia e dopo qualche giorno di fuga, Romina è stata riportata a casa. L’adolescente aveva detto agli agenti che temeva per la sua vita ed aveva chiesto protezione, ma le sue richieste non sono state ascoltate.

Romina uccisa dal padre perché era scappata con il fidanzato

I timori di Romina, purtroppo, erano fondati. Una notte il padre è entrato nella sua camera da letto mentre dormiva e l’ha decapitata con una falce. L’uomo subito dopo si è andato a consegnare ammettendo l’omicidio. In Iran il delitto d’onore è punito in maniera più leggera rispetto ad un qualsiasi altro delitto, e l’uomo rischia una pena carceraria che va dai 3 ai 10 anni.

La terribile storia di questa giovane è stata raccontata in Europa dalla BBC ed ora sta facendo il giro del mondo. Il servizio dell’emittente britannica è stato commentato con un tweet che assume l’aspetto di una denuncia da parte di Shahindokht Molaverdi, ex vice presidente con delega per gli Affari femminili e la famiglia. Questo infatti ha scritto: “Romina non è la prima e non sarà l’ultima delle vittime dei delitti d’onore”.