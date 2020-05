Riguardo alle modalità di contagio dell’epidemia in corso, il ministro della Salute, Roberto Speranza, parla di quelle che sono le conoscenze attuali.

Roberto Speranza, ministro della Salute, fa sapere che la resistenza del Covid-19 al di fuori del corpo umano “è molto limitata. Ci sono appositi studi a riguardo che ci dicono che influiscono molto anche alcuni fattori esterni”.

In base a quanto osservato dai ricercatori negli ultimi mesi, il virus molto difficilmente riuscirebbe ad infettare un individuo tramite contatti indiretti. Invece quelli che avvengono a distanze ravvicinate e che sono diretti a tutti gli effetti risultano pericolosissimi con una elevata percentuale. Per questo motivo c’è il bisogno di dovere osservare il distanziamento sociale, allo scopo di limitare la diffusione del virus. Le dichiarazioni del ministro Speranza giungono a margine di un incontro in commissione Ecomafie in merito ad un dibattito relativo la gestione dei rifiuti.

Roberto Speranza: “Zero rischi di contagio da fonti indirette”

Si è parlato, relativamente a ciò, del delicato tema delle acque reflue. Un accostamento tra queste ed una eventualità di contagio è stata definita improbabile, considerando le informazioni in possesso della comunità scientifica. “Ci sono ben 21 fattori che vanno ancora studiati a fondo per comprendere sul serio se l’eventualità di restare contagiati stia effettivamente calando. Non va preso in considerazione il solo indice di contagiosità”. Per quanto riguarda l’impatto ambientale riscontrato nel mondo a causa del virus, Speranza invita tutti ad utilizzare soprattutto mascherine di stoffa, lavabili e riutilizzabilii volte.

