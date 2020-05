Una bimba viene al mondo con il cuore all’esterno del torace. Tutta colpa di una grave e rara malattia congenita. Succede a Torino.

Una bimba affetta da una malattia congenita è venuta al mondo con il cuore posto all’esterno del torace. Le operazioni per garantire la buona riuscita del parto non sono state affatto facili ma i medici e gli infermieri ce l’hanno fatta.

Il tutto è avvenuto all’ospedale ‘Regina Margherita’ di Torino, con oltre 40 specialisti impegnati per far si che ci fosse un epilogo positivo. Chiara è nata così, nonostante la sua grave malattia congenita, dando una gioia alla mamma ed al papà. La neomadre è italiana mentre l’uomo è originario dell’India, ma il caso della piccola va seguito con costante attenzione. L’anomalia che affligge la piccina era emersa nel corso di una normale ecografia. E Chiara ha subito anche un intervento chirurgico praticato per rimuovere una massa presente nella sua cavità orale. Cosa che le avrebbe impedito la capacità di respirare non appena venuta al mondo.

Malattia congenita, la Ectopia cordis è molto rara

La malattia che la colpisce è chiamata in gergo Ectopia cordis e colpisce meno di un neonato ogni cento nascite, considerando solo quelli che vengono al mondo da vivi. La piccina si trova attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica e sarà necessario procedere con altre operazione. Ad ogni modo le sue condizioni sono stabili. Il parto che ha fatto si che Chiara venisse al mondo è stato prematuro. La mamma infatti ha terminato la sua gravidanza solamente alla 38/a settimana, attraverso taglio cesareo.

