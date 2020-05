Lillo e Greg, chi sono: età, carriera, curiosità sul duo comico

Grazie alla loro simpatia Lillo e Greg hanno conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che li seguono con affetto. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul duo comico.

Lillo e Greg sono un duo comico tra i più apprezzati del panorama italiano. Merito della loro simpatia irresistibile e contagiosa, sempre intelligente e mai volgare. Conosciamo più da vicino i due maestri dell’intrattenimento e della risata.

L’identikit di Lillo e Greg

Lillo e Greg, all’anagrafe Pasquale Petrolo (Roma, 27 agosto 1962, alto un metro e settanta) e Claudio Gregori (Roma, 17 novembre 1963, con un’altezza di 185 cm), lavoravano entrambi come autori di fumetti comici per la casa editrice romana ACME, e lì si sono conosciuti nel lontano 1986. Dopo l’improvviso fallimento di quest’ultima, nel 1991, furono costretti a cercare un nuovo impiego e così nacque l’occasione di cimentarsi con un’esperienza del tutto nuova e diversa dalla precedente. Pian piano si sono fatti conoscere e apprezzare con la loro comicità sui generis, conquistando dopo la sudata gavetta un ampio e meritato grande successo.

Lillo e Greg hanno debuttato in tv nel lontano 1997 nel programma “Le Iene”, dove sono rimasti per 3 stagioni. Tantissimi i programmi televisivi ai quali hanno partecipato: da “L’ottavo nano”, “Stracult”, a “Parla con me” e “Ciao Darwin”. L’esordio al cinema è avvenuto con “Bagnomaria” di Panariello, seguito da numerose pellicole tra cui “Lillo e Greg The Movie“. Ma i due hanno anche creato il gruppo musicale rock demenziale “Latte & i suoi Derivati”. E Dal 2003 sono autori e conduttori della trasmissione radiofonica di Radio 2 Rai 610 (condotta in studio da Alex Braga e da Carolina Di Domenico da settembre 2019). Senza ovviamente dimenticare i numerosissimi spettacoli teatrali (impossibile elencarli tutti). Insomma, una lunga e brillante carriera che è valsa ai due comici tanti prestigiosi riconoscimenti, ultimo in ordine di tempo il Premio Scarnicci e Tarabusi – Il Troncio (2016) per il loro umorismo sulle scene e in radio.

Per quanto riguarda la vita privata, Greg è convolato a nozze nel 2014 con Nicoletta. La loro è stata una cerimonia molto stravagante, come testimoniato dai paparazzi: lo sposo con frac e tuba con tanto di nastro verde, la sposa arrivata su una macchina rosa confetto indossando occhiali da sole con montatura bianca. Il collega Lillo, invece, per l’occasione si è vestito da cowboy. E a proposito di Lillo, sulla sua sfera sentimentale non si sa praticamente nulla…

