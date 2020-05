Giovanna Abate verso la scelta: Uomini e Donne, puntata clou – VIDEO

La tronista Giovanna Abate verso la scelta: Uomini e Donne, puntata clou, Alessandro Graziani va via e restano due corteggiatori.

Nella prossima registrazione di Uomini e Donne, Giovanna Abate farà finalmente la sua scelta: l’anticipazione viene da una pagina Instagram legata al programma. I pretendenti rimasti sono Sammy Hassan e L’Alchimista (Davide Basolo).

Nell’ultima puntata, si è infatti ritirato Alessandro Graziani, uno dei corteggiatori della tronista. Il giovane le ha spiegato: “Io ho provato a mettermi in gioco in tutti i modi…Il mio interesse per te c’è sempre stato, ma da te mi aspettavo altro…”.

Dunque le registrazioni – che la pandemia di Coronavirus aveva bloccato – vanno ora avanti e per Giovanna Abate è già arrivato il momento di decidere che cosa vuole fare. Chi sceglierà tra Sammy Hassan e Davide Basolo lo scopriremo quindi molto a breve. La prossima settimana probabilmente sapremo chi avrà scelto la tronista. Saranno anche le ultime registrazioni di questa travagliata edizione del programma.