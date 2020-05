Elena Sofia Ricci: Vivi e lascia vivere, un successo inatteso – VIDEO

Vivi e lascia vivere: un successo oltre le aspettative per la fiction di Raiuno che vede come attrice principale Elena Sofia Ricci e si chiude oggi.

Va in onda stasera, 28 maggio, la sesta e ultima puntata della fiction Vivi e Lascia Vivere, interpretata da Elena Sofia Ricci. L’attrice con la fiction in onda su Raiuno ha avuto un successo in termini di ascolti davvero incredibile.

In termini di ascolti, probabilmente questo successo va forse ben oltre le più rosee aspettative. La Ricci ha ammesso di non essersi mai immaginata ascolti così brillanti. In ogni caso, ha creduto in questa fiction e anche nel messaggio che ha veicolato.

L’attrice Elena Sofia Ricci e il successo di Vivi e lascia vivere

Ma quello che soprattutto rende soddisfatta l’attrice, ma non solo, è il gradimento del pubblico rispetto a una storia abbastanza complessa come quella raccontata da questa serie televisiva. Al fianco di Elena Sofia Ricci, un suo amico di vecchia data, oltre che collega, ovvero Massimo Ghini.

L’attore in un’intervista per Di Più Tv ha evidenziato: “Con Elena ormai recito a occhi chiusi. E non solo perché abbiamo condiviso tanti set in passato: lei e io siamo proprio amici per la pelle. Non l’ho mai corteggiata, giuro. Anche perché siamo diventati amici praticamente da subito”.